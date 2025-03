Jakie rośliny odstraszają komary i kleszcze?

Czy wiesz, że możesz chronić swój ogród i ciało przed uciążliwymi owadami bez chemicznych oprysków? Istnieją rośliny, które skutecznie odstraszają komary i kleszcze. Wystarczy je zasadzić, by cieszyć się spokojnymi, wiosennymi i letnimi wieczorami.

Reklama

Lawenda – pachnąca tarcza przeciw komarom

Lawenda to jedna z najbardziej znanych roślin odstraszających owady. Jej intensywny zapach działa odstraszająco na komary, a dodatkowo ma właściwości relaksacyjne. Posadzenie lawendy wokół tarasu czy okien sprawi, że nieproszonym gościom trudno będzie dostać się do Twojego domu.

Dlaczego warto sadzić lawendę?

Odstrasza komary i kleszcze

Jest łatwa w uprawie

Ma piękne, fioletowe kwiaty

Przyciąga pszczoły i motyle, co wspomaga ekosystem ogrodu

Mięta – nie tylko na herbatę

Mięta to roślina o intensywnym zapachu, którego komary i kleszcze nie znoszą. Możesz ją sadzić w donicach na balkonie lub w gruncie. Co więcej, przyda się także w kuchni – do napojów i potraw.

Zalety mięty:

Skutecznie odstrasza owady

Szybko rośnie i jest mało wymagająca

i jest mało wymagająca Można ją wykorzystać w kuchni

Kocimiętka – naturalny odstraszacz komarów

Badania wykazują, że kocimiętka jest skuteczniejsza niż chemiczne repelenty. Substancja zawarta w jej liściach, nepetalakton, działa odstraszająco na komary i kleszcze.

Jak uprawiać kocimiętkę?

Najlepiej rośnie w nasłonecznionym miejscu

Jest odporna na suszę

Może przyciągać koty, ale dla ludzi jest bezpieczna

Trawa cytrynowa – tropikalna ochrona przed owadami

Trawa cytrynowa zawiera naturalny olejek eteryczny – cytronellę, która skutecznie odstrasza komary i inne owady. Jest często stosowana w naturalnych środkach przeciw insektom.

Zalety trawy cytrynowej:

Skutecznie odstrasza owady

Ma przyjemny, cytrusowy zapach

Można ją wykorzystać do przyprawiania potraw

Rozmaryn – ochrona i przyprawa w jednym

Rozmaryn to kolejna roślina, która odstrasza komary i kleszcze. Dodatkowo jest znakomitą przyprawą, która wzbogaci smak potraw. Jak dbać o rozmaryn?

Lubi nasłonecznione miejsca

miejsca Nie wymaga częstego podlewania

Można go uprawiać w doniczkach i w ogrodzie

Jak sadzić rośliny odstraszające komary i kleszcze?

Jeśli chcesz skutecznie chronić się przed owadami, posadź wymienione rośliny wokół miejsc, gdzie najczęściej przebywasz – na tarasie, przy wejściu do domu, wokół altany lub ławeczki. Możesz też stworzyć mieszane rabaty lub doniczki z kilkoma roślinami jednocześnie.