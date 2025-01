Kiedy tłusty czwartek w 2025 roku?

Tłusty czwartek wypada w ostatni czwartek karnawału przed rozpoczęciem postu. Karnawał tradycyjnie rozpoczyna się w poniedziałek, 6 stycznia, w święto Trzech Króli. To czas zabaw i świętowania, który kończy się wraz z rozpoczęciem Wielkiego Postu. Poprzedza go ostatni tydzień karnawału, nazywany ostatkami. Tłusty czwartek w Polsce obchodzi się od XVI wieku. Źródłem spożywania tłustych i obfitych posiłków ma być pogański zwyczaj, według którego właśnie w ten sposób żegnano zimę i cieszono się z nadejścia wiosny. Wraz z chrześcijaństwem ten zwyczaj przeniesiono na nowy grunt. Tłusty czwartek zawsze obchodzi się na 52 dni przed Wielkanocą. W 2025 roku tłusty czwartek wypada 27 lutego.

Tradycja jedzenia pączków w tłusty czwartek

Tradycja jedzenia słodkich pączków w tłusty czwartek pojawiła się w Polsce w około XVI wieku. Dawniej tego dnia spożywano coś w rodzaju pączków na słono. Wypieki z ciasta chlebowego wypełniano farszem ze słoniną. Spożywano je jako przekąski do trunków alkoholowych. Stopniowo receptura pączków zaczęła się zmieniać. Początkowo w pączkach miały pojawiać się orzechy lub migdały, lecz nie dodawano ich do wszystkich wypieków, lecz tylko do jednego pączka. Wierzono, że osoba, która trafi na wypiek z takim dodatkiem, będzie miała szczęście przez cały rok. Następnie nadzienie pączków zaczęło się zmieniać, aż w końcu stały się one słodką przekąską.

Okrągłe i słodkie pączki miały powstać w XVIII wieku. Jeśli wierzyć legendzie, powstały one za sprawą niemieckiego kucharza, który, gdy dostał posadę w wojsku, miał upiec słodkości w kształcie kul armatnich z konfiturą w środku.

Ile kalorii ma paczek?

Tradycyjny pączek ma około 400 kcal.

Przesądy na tłusty czwartek

Z tłustym czwartkiem wiążą się również przesądy. Najważniejszy z nim mówi o tym, że tego dnia należy zjeść coś słodkiego, najlepiej oczywiście pączka. Ma to przynieść pomyślność w nowym roku. Wierzy się również, że im więcej pączków zjemy w tłusty czwartek, tym bardziej dostatni i szczęśliwy będzie rozpoczynający się rok.