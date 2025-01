Czy można zabrać do sanatorium psa lub kota?

Wyjazd do sanatorium to okazja do podreperowania zdrowia i wypoczynku. Jeśli masz skierowanie na wyjazd do sanatorium, to warto z niego skorzystać. Chcesz jechać, ale nie masz z kim zostawić psa lub kota, i zostawiasz się, czy możesz zabrać go ze sobą? Odpowiedź brzmi: to zależy.

Jak ustalił serwis Interia, zdecydowana większość sanatoriów zabrania zabierania psa lub kot. Dziennikarze portalu skontaktowali się dziesięcioma losowo wybranymi ośrodkami sanatoryjnymi w Polsce i w każdym z nich uzyskali odpowiedź odmowną. A zatem na wyjazd do sanatorium na NFZ raczej nie można zabrać ze sobą psa lub kota. Aby mieć pewność, że nie jest to możliwe, należy skontaktować się z bezpośrednio z wybranym ośrodkiem i zapytać.

Ile kosztuje pobyt z psem w sanatorium i co trzeba zabrać?

Może się jednak zdarzyć, że niektóre ośrodki komercyjne przyjmują sanitariuszy z pupilami. Jednak należy pamiętać, że wyjazd od sanatorium z psem lub kotem wiąże się z dodatkowym kosztem. Jakim? To zależy od ośrodka, lecz zwykle w hotelach za pobyt czworonoga trzeba zapłacić od 50 do 100 zł za dobę. A zatem do ceny za dobę pobytu w ośrodku sanatoryjnym należy doliczyć jeszcze tę dodatkową kwotę.

Zbierając pupila do sanatorium, należy zapoznać się z wewnętrznym regulaminem ośrodka. Należy również zabrać ze sobą książeczkę zdrowia psa z adnotacjami na temat szczepień i odrobaczenia. Konieczne jest również zabranie smyczy i kagańca, by inni kuracjusze czuli się bezpiecznie w towarzystwie naszego pupila. Pamiętaj, że większość ośrodków i hoteli w Polsce zakazuje przebywania z psem na terenie: restauracji, basenu, siłowni czy gabinetów zabiegowych. Jadąc do sanatorium z psem nie należy zapominać również o: legowisku, karmie, zabawkach i innych akcesoriach czworonoga.