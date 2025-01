Wyjazd do sanatorium w 2025 roku

Wyjazd do sanatorium zalecany jest osobom, których zdrowie wymaga podreperowania. Ośrodki sanatoryjne oferują profesjonale wsparcie medyczne, leczenie oraz zabiegi rehabilitacyjne, które dobierane są indywidualnie do potrzeba pacjenta. Pobyt w sanatorium to również relaks, bo uzdrowiska ulokowane są w pięknym otoczeniu, które zapewnia miejsce do spacerów i aktywności na świeżym powietrzu.

Wyjazd do sanatorium zaleca lekarz NFZ, który uprzednio kieruje na badania OB, morfologia, badanie moczu, rentgen klatki piersiowej oraz EKG. Następnie lekarz wystawia skierowanie do sanatorium w ramach NFZ. Na wyjazd do sanatorium czeka się od kilku tygodni do kilku miesięcy. Aktualnie czas oczekiwania na wyjazd z NFZ czeka się około 9 miesięcy. Pobyt w sanatorium trwa od 21 do 28 dni.

Ile kosztuje wyjazd do sanatorium na NFZ w 2025 roku? Koszt pobytu do 30 kwietnia

Każdy pacjent przebywający w sanatorium uzdrowiskowym ponosi koszt zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość opłat za pobyt w sanatorium jest określona przez Ministra Zdrowia. Do 30 kwietnia 2025 (tzw. I sezon rozliczeniowy: trwa od października 2024) roku obowiązują nowe opłaty za pobyt w sanatorium na NFZ.

Opłata za dzień w pokoju jednoosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 32,6 zł

Opłata za dzień pobytu w pokoju jednoosobowym w studiu wynosi: 26,10 zł

Opłata za dzień w pokoju jednoosobowym bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 24,90 zł

Opłata za dzień w pokoju dwuosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 19,50 zł

Opłata za dzień w pokoju dwuosobowym w studiu: 16,50 zł

Opłata za dzień w pokoju dwuosobowym bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 14,20 zł

Opłata za dzień w pokoju wieloosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 12,50 zł

Opłata za dzień w pokoju wieloosobowym w studiu: 11,90 zł

Opłata za dzień w pokoju wieloosobowym bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 10,60 zł

Ile kosztuje wyjazd do sanatorium na NFZ w 2025 roku? Koszt pobytu od 1 maja do 30 września

Od 1 maja do 30 września 2025 (tzw. II sezon rozliczeniowy)

Opłata za dzień w pokoju jednoosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 40,90 zł

Opłata za dzień pobytu w pokoju jednoosobowym w studiu wynosi: 37,40 zł

Opłata za dzień w pokoju jednoosobowym bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 33,20 zł

Opłata za dzień w pokoju dwuosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 27,30 zł

Opłata za dzień w pokoju dwuosobowym w studiu: 24,90 zł

Opłata za dzień w pokoju dwuosobowym bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 19,50 zł

Opłata za dzień w pokoju wieloosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 14,80 zł

Opłata za dzień w pokoju wieloosobowym w studiu: 13,60 zł

Opłata za dzień w pokoju wieloosobowym bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 11,90 zł

Ile kosztuje wyjazd do sanatorium na NFZ w 2025 roku? Za co trzeba dopłacić?

NFZ nie pokrywa kosztów dojazdu do uzdrowiska, kuracjusz musi pokryć je samodzielnie. Dodatkowy koszt pobytu w sanatorium w ramach NFZ to opłata klimatyczna (około 5 zł dziennie), który kuracjusz opłaca z własnej kieszeni.

NFZ nie pokrywa również: parkingu, korzystania z TV czy czajnika w pokoju. Te opłaty są po stronie osoby korzystającej z sanatorium. Przykładowy koszt korzystania z TV w pokoju to 80-100 zł za cały pobyt.

Jeśli kuracjusz zechce skorzystać z dodatkowych zabiegów - oprócz tych przepisanych mu przez lekarza - również musi zapłacić za nie z własnych środków. NFZ nie pokrywa również kosztów pobytu opiekuna kuracjusza, a także kosztów wyżywienia i zakwaterowania podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego.

Co zabrać do sanatorium?

Do wyjazdu do sanatorium należy się odpowiednio przygotować. Co zabrać ze sobą do sanatorium? Oto lista rzeczy, które będą potrzebne: