Nowy trend w Szwecji. Kim są Szwedki nazywane"soft girls"?

Na początku grudnia BBC opublikowało reportaż, którego bohaterkami są młode Szwedki, które nazywają siebie "soft girls" (z języka angielskiego: miękkie dziewczyny). To młode dziewczyny lub kobiety, które postanowiły rezygnować lub ograniczyć karierę zawodową na rzecz życia prywatnego. Zamiast realizować wygórowane cele, które stawiają przed nimi korporacje, wolą zostać w domu, skupić się na własnych sprawach, rozwoju osobistym i dbaniu o dom.

Twierdzą, że takie życie jest znacznie mniej stresujące, spokojniejsze i bardziej satysfakcjonujące. Odpowiedzialność finansowa spoczywa na partnerze, którego zadaniem jest utrzymanie obojga. Trend zyskał popularność w mediach społecznościowych, a kobiety, które decydują się zostać "soft girls", opisują swoje posty w internecie hashtagami "hemmaflickvän" (z języka szwedzkiego: dziewczyna pozostająca w domu) oraz "hemmafru" (z języka szwedzkiego: gospodyni domowa).

Reklama

Jedną z bohaterek reportażu BBC była 25-letnia Vilma, która rezygnowała z pracy i pozostaje na utrzymaniu swojego chłopka. W czasie kiedy on pracuje, ona zajmuje się swoimi sprawami, chodzi na siłownię, dba o dom i spotyka się ze znajomymi. Kobieta twierdzi, że nigdy nie była szczęśliwsza. - Moje życie jest spokojniejsze. Nie zmagam się z problemami. Nie mam stresu - wyznała. Vilma dysponuje własnymi pieniędzmi, które wypłaca jej chłopak. Umówili się, że mężczyzna co miesiąc będzie wypłacał jej "pensję", by miała na własne wydatki.

Reklama

Szwedki chcą być"soft girls". Są zmęczone równouprawnieniem

Trend "soft girls" z jednej strony wzbudza kontrowersje, a z drugiej wydaje się być odpowiedzią na zmęczenie młodych Szwedek równouprawnieniem, oraz wynikającą z niego presją na kobiety, by te robiły kariery zawodowe. To opozycja wobec lansowanego przez lata trendu na "boss girl" (z języka angielskiego: dziewczyna szef). - Chodzi o odejście od ideału "girl boss", obserwowanego od wielu lat, w którym wymagania dotyczące sukcesu są bardzo wysokie w każdym aspekcie życia - powiedziała w reportażu BBC Johanna Göransson, badaczka z Ungdomsbarometern. Warto zauważyć, że równouprawnienie w Szwecji rozumiane jest bardzo dosłownie oraz starannie egzekwowane, np. już na etapie wczesnej młodości, nastolatkowie po równo dzielą się na randkach rachunkiem za kawę czy pizzę. Wielu młodym Szwedkom przestało odpowiadać takim podejściem, więc skłaniają się ku bardziej tradycyjnym wartościom.

Tendencja po raz pierwszy została zauważona w 2023 roku w badaniu Ungdomsbarometern, które poświęcone jest młodym Szwedom. Wówczas dotyczył on młodych dziewcząt i kobiet w wieku od 15 do 24 lat, które deklarowały chęć zostania "soft girl". Badanie przeprowadzone w 2024 roku potwierdziło trend. Wówczas 14 proc. dziewcząt w wieku od 7 do 14 lat wskazało, że w przyszłości chciałby prowadzić taki styl życia.