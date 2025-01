Marta Kosakowska, dziennikarka Dziennik.pl: W pani książce przeczytałam takie zdanie: „Konwertytki to bardzo znienawidzona grupa społeczna”. Ile w nim prawdy?

Danuta Awolusi, autorka książki "Wybrałam Allaha. Polki, które przeszły na Islam": To zdanie odzwierciedla smutną rzeczywistość w sieci, gdzie ludzie atakują bez żadnych zahamowań. To widać nawet w moich mediach społecznościowych, gdy opowiadam o książce. Konwertytki często padają ofiarami uprzedzeń i stereotypów. Jak jedna z moich bohaterek zauważyła, to właśnie na nich przelewa się cała mizoginia. Są nie tylko postrzegane przez pryzmat islamu, ale również oceniane jako kobiety, które „zdradziły” swoją kulturę i religię. W wielu sytuacjach muszą mierzyć się z podwójnym ostracyzmem – zarówno ze strony społeczeństwa polskiego, jak i czasem ze strony wspólnoty muzułmańskiej, jeśli ich styl życia lub interpretacja islamu odbiega od przyjętych norm. Jednak dodam, że moje bohaterki nie doświadczyły nienawiści na żywo. W Polsce czują się w miarę bezpiecznie.

Dlaczego Polki przechodzą na islam?

Reklama

Dlaczego Polki przechodzą na islam - z miłości do mężczyzny?

Powody są bardzo różne, ale miłość do mężczyzny muzułmanina wcale nie jest najczęstszym z nich – a wręcz najrzadszym. Moje bohaterki konwertowały dla siebie. Często o przejściu na islam decydują poszukiwania duchowe, potrzeba więzi z Bogiem, jakiej moje bohaterki nie znalazły w religii katolickiej. Dla nich islam jest bardzo przejrzysty i logiczny.

Reklama

Zapisałam sobie taką wypowiedź jednej z bohaterek pani książki: „Europejki myślą, że są wolne. Guzik prawda. Wolne to są muzułmanki, bo one nie muszą pracować”. Czym jest wolność dla muzułmanek?

Wolność dla wielu muzułmanek oznacza prawo do wyboru. W islamie mąż ma obowiązek utrzymywać rodzinę, a kobieta może, ale nie musi pracować. Ta autonomia w podejmowaniu decyzji może być dla wielu kobiet symbolem prawdziwej wolności. Jednak proszę pamiętać, że to zdanie jest tylko opinią jednej z kobiet. Warto pamiętać, że każda muzułmanka może mieć swoją definicję tego, czym jest wolność!

Ślub w islamie: mahr, zmiana nazwiska

Czym jest mahr?

Mahr to rodzaj daru, który mężczyzna wręcza kobiecie w momencie zawarcia małżeństwa. Może to być suma pieniędzy, biżuteria czy nieruchomości. Jest to formalny element umowy małżeńskiej, który zapewnia kobiecie finansowe bezpieczeństwo w razie rozwodu lub śmierci męża.

Czy muzułmanki zmieniają nazwisko po ślubie?

W islamie nie ma wymogu, aby kobieta zmieniała swoje nazwisko po ślubie i raczej zostaje przy swoim. Jest to jej indywidualna decyzja, a w wielu kulturach muzułmańskich kobiety zachowują swoje panieńskie nazwiska.

Rozwód w islamie

Islam dopuszcza możliwość rozwodu?

Tak, islam dopuszcza rozwód, ale traktuje go jako ostateczność. Rozwód jest możliwy zarówno z inicjatywy mężczyzny, jak i kobiety, chociaż wymaga spełnienia określonych warunków i przejścia przez kilka etapów mediacji. Jedna z moich bohaterek jest rozwódką - otrzymała rozwód bez większych problemów.

Wielożeństwo w islamie

A co z wielożeństwem, które tak wielu Europejczykom kojarzy się z islamem?

Wielożeństwo w islamie jest dozwolone (mężczyzna może mieć 4 żony), ale obwarowane wieloma surowymi zasadami. Mężczyzna musi zapewnić każdej żonie równy status, bezpieczeństwo finansowe oraz poświęcać jej tyle samo czasu i uwagi. W praktyce bardzo niewielu muzułmanów decyduje się na poligamię – jest to rzadkie i trudne do zrealizowania w dzisiejszych realiach, gdzie jednak życie jest bardzo kosztowne. W praktyce tylko 2 proc. muzułmanów na całym świecie ma więcej niż jedną żonę.

Nie sposób nie zapytać również o sprawy intymne muzułmanek. Zwyczaj obrzezania, kojarzony z tą kulturą, jest nadal praktykowany?

Obrzezanie kobiet nie jest praktyką wynikającą z islamu, lecz z tradycji kulturowych obecnych w niektórych regionach świata. Można w to nie wierzyć, ale tak jest, a badacze Koranu to potwierdzili. Koran nie nakazuje tego rodzaju praktyk, a wielu uczonych muzułmańskich jednoznacznie je potępia. Niemniej jednak są społeczności, gdzie ten zwyczaj jest kontynuowany, niezależnie od zasad islamu. Do takich państw zaliczamy na przykład Egipt.

Zaintrygowała mnie historia podwójnego coming outu jednej z bohaterek. Poinformowała rodzinę nie tylko o tym, że przeszła na islam, ale również, że jest lesbijką. Ile jest w Polsce lesbijek muzułmanek i co na to ich religia?

Statystyki na ten temat nie istnieją, ale temat jest niezwykle kontrowersyjny i trudny. Wśród polskich konwertytek istnieją różne podejścia – od całkowitego odrzucenia osób LGBTQ+ po pełną akceptację. Dla wielu muzułmanek-lesbijek życie w zgodzie ze swoją wiarą i orientacją seksualną stanowi ogromne wyzwanie. Szczerze mówiąc – geje i lesbijki są traktowani przez muzułmanów podobnie, jak katolicy. Wbrew pozorom, te dwie religie mają wiele wspólnych cech.

Poglądy polityczne polskich muzułmanek

Polskie muzułmanki są raczej prawicowe, lewicowe, a może nie mają ściśle określonych poglądów politycznych?

Mają bardzo różne poglądy polityczne – od konserwatywnych po liberalne. Wiele z nich unika angażowania się w politykę, skupiając się na życiu duchowym i rodzinnym. Nie ma jednolitego wzorca, który można by przypisać wszystkim. To po prostu ludzie. Kobiety. Zwyczajne Polki. Ja tak je postrzegam, bo tak dały mi się poznać.

Zabójstwa honorowe w islamie

Polki, które przechodzą na islam, nie boją się tzw. zabójstw honorowych, o których przecież wciąż się słyszy?

Ten temat jest często przedstawiany w sposób stereotypowy. Zabójstwa honorowe są związane z kulturą, a nie z religią. W Polsce odnotowano jeden przypadek zabójstwa honorowego parę lat temu (zabójcą był Pakistańczyk), co pokazuje, że problem istnieje, choć jest marginalny. Warto jednak podkreślić, że takie tragedie wynikają z kulturowych, a nie religijnych uwarunkowań. Islam nie usprawiedliwia przemocy wobec kobiet ani tym bardziej pozbawiania ich życia w imię „honoru”. Większość polskich muzułmanek nie odczuwa takiego zagrożenia, ale temat budzi w nich naturalny niepokój.