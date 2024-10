Szerzyli dezinformacje o księżnej Kate

Celem akcji miało być sianie dezinformacji na początku roku, kiedy księżna Kate miała przerwę w obowiązkach publicznych z powodów zdrowotnych. Przypomnijmy, że małżonka księcia Williama przeszła wówczas operację brzucha, a następnie ogłosiła, że choruje na nowotwór. W tym czasie w ramach kampanii dezinformacyjnej znanej powszechnie jako Doppelganger, czyli Sobowtór, pojawiały się nieprawdziwe informacje i plotki na temat księżnej Kate. Akcja miała przyczynić się do rozpowszechniania teorii spiskowych o tym, co dzieje się z księżną.

Putin jest tak zdesperowany, by podważyć europejskie wsparcie dla Ukrainy, że ucieka się do nieudolnych i nieskutecznych prób podsycania niepokoju - powiedział w poniedziałek David Lammy, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. - Dzisiejsze sankcje stanowią jasny komunikat: nie będziemy tolerować waszych kłamstw i ingerencji i będziemy was ścigać - dodał.

Brytyjski rząd wprowadza sankcje

Rząd Wielkiej Brytanii nałożył sankcje na trzy rosyjskie agencje public relations oraz trzech pracowników wysokiego szczebla, które - według informacji brytyjskiego rządu - były członkami akcji Doppelganger. Sankcje dotyczą: Social Design Agency (SDA), Structura National Technologies i ANO DIALOG, a także założyciela SDA Ilję Gambaszidze, dyrektora generalnego SDA i właściciela Structura Nikołaja Tupikina, a także pracownika SDA Andreja Perli.

Czym jest siatka Doppelganger?

Doppelganger to mająca swoje źródła w Rosji kampania, której celem jest manipulowanie opinią publiczną na świecie. Głównym celem akcji jest szerzenie dezinformacji, by stworzyć podziały między krajami, które udzieliły poparcia Ukrainie w wojnie z Rosją. Twórcy Sobowtóra chcą również szerzyć na świecie rosyjską propagandę.