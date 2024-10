Jennifer Lawrence jest w ciąży

Jennifer Lawrence spodziewa się drugiego dziecka. Doniesienia o drugiej ciąży aktorki, które od jakiegoś czasu pojawiały się w internecie, potwierdził w miniony weekend agent gwiazdy w rozmowie z serwisem Vogue. Lawrence, znana z takich produkcji filmowych jak "Igrzyska śmierci", "Joy" czy "American Hustle", była widziana na ulicach Los Angeles z lekko zaokrąglonym brzuszkiem. Natychmiast ruszyła lawina spekulacji, które - jak już dziś wiadomo - okazały się prawdziwe. Gwiazda już wkrótce będzie cieszyć się z powiększenia rodziny. Aktorka i jej mąż, Cooke Maroney, pierwsze dziecko, syna o imieniu Cy, powitali na świecie w lutym 2022 roku. Na razie nie jest znany termin drugiego porodu aktorki.

Jennifer Lawrence o poronieniach

Jennifer Lawrence nigdy nie ukrywała, że marzy o macierzyństwie. Jednak jej droga do bycia matką nie była usłana różami. Gwiazda wyznała, że ma za sobą doświadczenia dwóch poronień. Do pierwszego doszło, gdy Lawrence miała zaledwie 20 lat. Aktorka zastanawiała się wówczas nad usunięciem ciąży, lecz zanim zdecydowała się na aborcję, poroniła. - Poroniłam, będąc samotnie w Montrealu - wyznała. Do drugiego poronienia doszło, gdy aktorka i jej mąż starali się o powiększenie rodziny. Lawrence przeszła wówczas zabieg oczyszczania macicy.