Selena Gomez cierpi na problemy psychiczne

Selena Gomez to jedna z najpopularniejszych artystek swojego pokolenia. 32-latka od dziecka związana jest z show-biznesem. Karierę zaczynała jako dziecięca gwiazda w Disney Channel. Później przyszły kolejne propozycje - role w filmach, serialach, projekty muzyczne oraz reklamowe. Praca zawodowa przyniosła Gomez spory majątek, który dziś szacowany jest 1,3 mld dolarów. Oznacza to, że młoda artystka dołączyła do grona miliarderów.

Mimo ogromnych sukcesów zawodowych i finansowych Selena Gomez zmaga się z trudnościami na tle psychicznym. Gwiazda doświadcza lęku, depresji, a także cierpi na chorobę afektywną-dwubiegunową. Zdiagnozowano u niej również toczeń. Gomez nie ukrywa swoich problemów zdrowotnych. Otwarcie mówi o nich publicznie, by szerzyć świadomość na ten temat szczególnie wśród młodych osób. Przyznaj, że korzysta z pomocy specjalistów, chodzi na terapię, a także uzyskuje wsparcie od bliskich osób, szczególnie matki Mandy Teefey.

Szczere wyznanie gwiazdy

Selena Gomez chętnie uczestniczy w wydarzeniach charytatywnych oraz kampaniach na rzecz zdrowia psychicznego. Kilka dni temu wzięła udział w inauguracji Mental Fitness Summit z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. W czasie przemówienia opowiedziała o trudnościach, z którymi się mierzy. Wyznała również, że ma spore problemy z bezsennością. Jest to dla niej na tyle trudne, że zaczęła unikać własnej sypialni.

Spędziłam zbyt dużo czasu w swojej sypialni, że właściwie już w niej nie śpię, ponieważ kojarzy mi się to z ciemnym czasem w moim życiu. (...) Niepokój czasami jest bardzo wyniszczający. Przez lata nie chciałam wychodzić z łóżka — po części dlatego, że nie wykonywałam swojej pracy - przyznała Gomez. -Musisz wierzyć w siebie i wykonywać swoją ukochaną pracę, to od razu zrobi ci się lepiej - zachęcała.