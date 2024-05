Gdy na bazarach i w sklepach pojawiają się szparagi to jedna z pierwszych oznak, że właśnie zaczyna się wiosna. Te zielone, białe a ostatnio także fioletowe warzywa są nie tylko smaczne, ale też zdrowe i pełne wartościowych składników. Przez ten krótki, ale bardzo intensywny czas królują nie tylko na domowych stołach, ale również w restauracjach i podczas spotkań przy grillu.

Dlaczego warto jeść szparagi?

Szparagi to świetne warzywo dla tych, którzy liczą kalorie, są na diecie albo zmagają się z insulinoopornością. To warzywo z niskim indeksem glikemicznym. Jest źródłem wielu witamin i składników mineralnych. Można w nim znaleźć m.in. beta-karoten, witaminę E, witaminy z grupy B, witaminę C oraz potas, wapń, magnez, jod, cynk i żelazo.

Szparagi najczęściej podawane są w formie gotowanej, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by je upiec, czy zgrillować. Idealnym dodatkiem do szparagów jest sos holenderski. Dobrze smakują również owinięte szynką parmeńską lub boczkiem, czy podane z sadzonym jajkiem.

Dlaczego sezon na szparagi trwa krótko?

Niestety sezon na szparagi szybko się kończy. Dojrzewają one na przełomie kwietnia i maja. Mimo, że kwitną przez całe lato, zbiory odbywają się tylko przez osiem tygodni.

Karpa, czyli kłącze, czyli podziemny pęd ma swój ograniczony potencjał - skończoną liczbę wypustek, jakie jest w stanie w danym roku wyprodukować. Jeśli zetniemy je wszystkie, roślina nie przetrwa zimy, bo nie będzie się miała jak odżywić, jak odbudować - można przeczytać w poście opublikowanym przez Gospodarstwo Ludwika Majlerta.

Musimy dać im urosnąć, przekształcić się w bujne asparagusowe krzewy nazywane pędami asymilacyjnymi, dzięki którym podziemna część szparaga będzie mogła się odżywić, odbudować, wzmocnić przed kolejnym sezonem - czytamy.

I właśnie ze względu na to, że szparagi rośliną wieloletnią, trzeba pilnować, by co roku wydawały plony. Jeśli owoce szparagów zbierane byłyby przez całe lato, kondycja rośliny uległaby pogorszeniu i za rok nie wydała tylu owoców, ile w danym sezonie. Dlatego, jeśli chcecie jeszcze podelektować się smakiem szparagów biegnijcie do sklepu lub na bazarek. W przyszłym tygodniu szparagów po prostu może już nie być.

Jak obierać szparagi?

Zielone szparagi nie wymagają obierania. Należy im jedynie odciąć zdrewniałą końcówkę. Żeby to zrobić, wystarczy delikatnie wygiąć łodygę, a przełamie się ona w miejscu, gdzie zaczyna się łykowata część. Podobnie robi się w przypadku szparagów fioletowych.

Białe szparagi trzeba obrać z włókien za pomocą małego nożyka albo obieraczki do warzyw. Robi się to zaczynając od główki i kierując się w stronę końca. Zdrewniałe końcówki trzeba odciąć.

Jak gotować szparagi?

Szparagi należy wstawić do wysokiego garnka i zalać wodą tak, by główki wystawały nad jej powierzchnię. Do wody trzeba dodać 1 łyżeczkę cukru, 1 łyżeczkę soli i odrobinę masła. Zielone szparagi gotuje się około 3-4 minut, a białe około 7 minut. Trzeba uważać, by nie gotować ich zbyt długo. Przegotowanie ich sprawi, że stracą chrupkość.