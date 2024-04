Marcelina Zawadzka, która od pewnego czasu związana jest ze stacją Polsat. Prowadzi w niej program "Farma" wraz z Iloną Krawczyńską.

Jedną z pasji celebrytki są podróże. Na swoim Instagramie często zamieszcza zdjęcia z miejsc, które właśnie odwiedza. Tym razem Marcelina Zawadzka wybrała się do Tajlandii. Wcześniej można ją było spotkać w Dubaju. Nie podróżuje sama, ale z ukochanym. On również jest fanem egzotycznych eskapad.

Marcelina Zawadzka pozuje w bikini

Marcelina jak ma to w zwyczaju również i tym razem postanowiła podzielić się zdjęciem z wyjazdu. Zamieściła zdjęcie, na którym pozuje w skąpym topie bikini. Widać, że pozuje na jednej z tamtejszych laż. Postanowiła także podzielić się refleksjami na temat pozytywnego myślenia.

Po zachodzie słońca… czasami wydaje się, że już nic dobrego i ciekawego nie nadejdzie…(...) Przełącz myślenie na otwartość i ciekawość jutra, tam zawsze coś pięknego się kryje. Czasami to, co się dzieje, jest trudną i dotkliwą lekcją ale uwierz, że i po takiej ,,nocy" przychodzi poranek, gdzie pachną sosny, śpiewają ptaki i wszystko budzi się ponownie do życia - czytamy w jej wpisie.

Internauci zachwyceni postem Marceliny Zawadzkiej

Pod jej postem od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani byli zachwyceni głównie figurą Marceliny.

Piękna w środku i na zewnątrz; Jesteś jak wschód i zachód słońca ... równie piękne; Ależ ogień, jak zawsze wyglądasz pięknie - pisali.