Grażyna Torbicka od lat zachwyca klasą i elegancją. Jest wierna długim, blond włosom. Zawsze jest uśmiechnięta. Świetnie wygląda w doskonale dobranych kreacjach, czemu sprzyja szczupła i zgrabna sylwetka. Czemu zawdzięcza promienny wygląd? Grażyna Torbicka podkreśla w wywiadach, że nigdy nie stosowała drakońskich diet. Stara się jeść zdrowe potrawy i nie przejadać. O czym jeszcze opowiedziała?

Gwiazda nigdy nie miała problemów z wagą i podkreśla, że to zasługa dobrych genów, zwłaszcza od strony ojca. Mimo to stara się dbać o kondycję, prowadzi aktywny tryb życia. Lubi spacery, uprawia jogę, jeździ na nartach. Grażyna Torbicka nie stosuje diet, choć stara się zachowywać umiar. Nie odmawia sobie jednak słodyczy i np. gdy ma ochotę, to zjada ulubione tiramisu.

Grażyna Torbicka o dobrych genach

"Myślę, że szczupłą sylwetkę odziedziczyłam po tacie. Nie umiem katować się treningami i dietami, żeby schudnąć. Nie jestem przeciwniczką ćwiczeń, ale sama nigdy nie byłam w żadnej siłowni czy fitnessie. Najczęściej ograniczam się do długich spacerów z psem" – powiedziała w jednym z wywiadów.

Grażyna Torbicka lubi kuchnię śródziemnomorską, bogatą w świeże warzywa, ryby, owoce morza, gdzie króluje oliwa. Chętnie jada sałatki.

Grażyna Torbicka o makijażu

Grażyna Torbicka często pokazuje się bez makijażu i wygląda naprawdę świetnie. W rozmowie z "Dzień dobry TVN" zdradziła kiedyś, że dzień zaczyna od przetarcia twarzy lodowatą wodą. Potem zaczyna pielęgnację. - Nakładam krem, który daje mi poczucie komfortu. Nie stosuję wielu kosmetyków, bo mam delikatną skórę i obciążona staje się zmęczona. Staram się mieć jeden odpowiedni krem na dzień i na noc, a ich główną cechą jest to, że są bardzo nawilżające - wyjaśniła dziennikarka.

Grażyna Torbicka o upływie czasu

W rozmowie z Jastrząb Post Grażyna Torbicka powiedziała, że najlepszym kosmetykiem jest... uśmiech. 64-latka zachwyca naturalnością. Podkreśla, że zabiegi medycyny estetycznej nie są dla niej. W utrzymaniu dobrej kondycji twarzy pomaga jej to, że daje swojej skórze odpocząć od kolorowych kosmetyków. Gdy ma wolne, rezygnuje z makijażu.

"Naturalność w wyglądzie i w życiu są dla mnie bardzo ważne. Nie zatrzymam upływu czasu, który powoduje zmiany w naszym wyglądzie. Mogę jednak zatrzymać upływ czasu, jeśli chodzi o to, co jest dla mnie ważne, wartościowe, co powoduje, że wewnętrznie czuję się pełna energii i witalności" – wyznała w rozmowie z magazynem "Twój Styl".