Osobom, które nie zmagają się całe życie z nadwagą czy otyłością, wydaje się, że utrata wagi nie jest wielkim problemem. Dziwią się, że "grubaskom" brakuje samozaparcia i decydują się na "skalpel".

Jednak resekcja, czyli ucięcie kawałka żołądka nie jest drogą na skróty. Zmniejszenie pojemności żołądka ma ułatwić utrzymanie diety, bez uczucia głodu, zawrotów głowy, umożliwić koncentrację i skupienie się na pracy, co jak wiemy, w przypadku aktora jest bardzo istotne. Ciężko zapamiętać tekst czy występować przed kamerą, kiedy nam kiszki marsza grają. Jednocześnie wygląd w pracy aktorów czy prezenterów jest ważną kwestią, a celebrytów, którzy osiągnęli sukces i byli otyli, można policzyć na palcach jednej ręki.

Dlatego ciężko się dziwić, że wiele gwiazd decyduje się na ten zabieg. Ponadto, a co tak naprawdę najważniejsze, otyłość powoduje nadciśnienie, insulinooporność i zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworów. Jakie są doświadczenia i obserwacje gwiazd, które się zdecydowały na tak poważny krok, jak operacja bariatryczna?

Sekielski: Żadna dieta nie dawała już rezultatów…

Tomasz Sekielski" przed operacją ważył 185 kg. Po operacji schudł ok. 100 kg. Zajęło mu to 4 lata (operacja w 2019 r.)

"Ponieważ żadna dieta nie dawała już rezultatów i ze względu na moją gigantyczną otyłość nie byłem w stanie ćwiczyć i działać aktywnie, to zapadła decyzja, że jednak nastąpi resekcja żołądka. Wycięto 4/5 mojego żołądka. To był przełomowy moment. Resekcja żołądka to nie jest zabieg kosmetyczny. Nie robi się tego po to, żeby ładnie wyglądać, tylko po to, żeby żyć" – mówił w wywiadzie z Bartoszem Węglarczykiem i publicznością ASP.

Tomasz Sekielski po operacji zrezygnował z picia alkoholu, nie je słodyczy, nie je też wieprzowiny ani drobiu. Wśród jego zaleceń znalazło się też m.in. dbanie o minimum 7 godzin snu na dobę. Zaczął uprawiać sport. Na swoim Instagramie dzieli się z fanami przepisami na zdrowe dania.

Grabowski: Po operacji jadłem porcyjki ptasie…

Kolejną gwiazdą, która zdecydowała się na operację bariatryczną, był Andrzej Grabowski.Przed operacją ważył 140 kg. Udało mu się zrzucić 42 kg. Zdecydował się na nią z przyczyn zdrowotnych. Bolały go stawy i kolana, a był po operacji wszczepienia endoprotez biodrowych.

"To była operacja bariatryczna, czyli wycięcie fragmentu żołądka, co powoduje brak łaknienia. Nie stosuję żadnej jakościowej diety, tylko ilościową, którą narzuca mój żołądek. Czyli „mniej zryć” – jak śpiewał Młynarski, co jest naprawdę świetną dietą. Niczym innym nie osiągnąłem tego rezultatu, tylko metodą „mniej zryć” – mówił w wywiadzie dla magazynu „Viva!”.

Rękawkowa resekcja żołądka powoduje zmniejszenie go do objętości 150 ml. Po operacji pacjent pozostaje przez kilka tygodni na diecie płynnej, potem półpłynnej i papkowatej. Dopiero po upływie określonego czasu wprowadzane się po kolei pokarmy stałe (mniej więcej tak, jak u małego dziecka). Nie wolno solić, pieprzyć, pić kawy, herbaty, kwaśnych i gazowanych napoi.

"Po operacji ja, sybaryta, jadłem porcyjki ptasie. Teraz jem porcje większego ptaka, ale na pewno nie słonia czy lwa jak kiedyś" - mówił w wywiadzie dla "Twojego Stylu".

Andrzej Grabowski operację wykonał w 2019 r. Niestety po 2 latach od niej znowu trochę przytył. Tłumaczył to pandemią i zajadaniem ze stresu.

"Efekty" pooperacyjnego chudnięcia utrzymują się do 2 lat, a najbardziej spektakularne są po 3-6 miesiącach od niej. Niestety, jak pokazują badania, po 2 latach od operacji pacjenci tyją o ok. 15% swojej początkowej masy, a 15 % z nich między 2 a 10 rokiem po operacji wraca do swojej wagi sprzed operacji. Winny jest powrót do starych, złych nawyków żywieniowych i brak opieki psychodietetyka. Przed każdą operacją bariatryczną wymagana jest konsultacja psychiatry lub psychologa i "poukładanie sobie" w głowie priorytetów, na których liście nie ma nadmiernego jedzenia. Jedzenie jest nałogiem i stąd jest potrzebna opieka nie tylko dietetyka.

Borkowski: Byłem otyłym wieprzem

Mateusz "Big Boy" Borkowski, znany z programu Googlebox, mówił, że operacja to była spontaniczna decyzja. Ważył 244 kg, schudł ponad 160.

"Nie widzę nawet jednego, ani nawet pół minusa podjęcia decyzji o poddaniu się operacji. Ja jestem w tym momencie tak nakręcony do życia, że te rzeczy, które odstawiłem, czy słodycze, fast foody, rzeczy gazowane i wszystko, co uznawane jest za niezdrowe, w ogóle nie są mi teraz do życia potrzebne. (...) Cieszę się z rzeczy, których nie mogłem robić, jak byłem otyłym wieprzem" - mówił w wywiadzie z "Faktem.

Podkreślał jednak, że sama operacja nie jest gwarancją sukcesu, a liczy się samozaparcie i dieta.

"Jest dużo ludzi, którzy wracają po takich operacjach do jeszcze większej wagi, niż mieli przed operacją. (...) operacja to jest tylko początek. Największą robotę musi wykonać człowiek, który się jej poddał. Ja zawsze powtarzam, że to nie jest dieta. To jest zmiana trybu życia, na zdrowe, zbilansowane i odpowiednie jedzenie (...)" - tłumaczył w "Fakcie".

Mazur: Sięgałam po głodówki, leki z internetu…

Operacji poddała się też znana youtuberka Justyna Mazur. W wywiadzie dla Pomponika mówiła, że przed operacją próbowała głodówek czy "leków z internetu", ale w konsekwencji chudła i tyła "105 proc. tego, co schudła". Przyznała, że miała też kiedyś gorączkę od leków na otyłość sprowadzonych bez recepty z Czech.

Z trzeciego stopnia otyłości udało jej się dojść do nadwagi. W marcu mówiła, że do wagi prawidłowej brakuje jej 10 kg. Patrząc na profil na Instagramie, obecnie jej waga jest prawidłowa. Justynie udało się zrzucić przez 1,5 roku kilkadziesiąt kilogramów.

"Najpierw rozgniatane leki i sama woda, potem bulion, potem słoiczki dla dzieci i budynie, galaretki, teraz to głównie serek wiejski, szynka, lody białkowe." - opisywała swoją pooperacyjną dietę na kanale.

Zawodnik: To nie jest droga na skróty…

Kolejną influencerką, która zdecydowała się na operację bariatryczną, jest Kinga Zawodnik. Operacja przebiegła dobrze, ale po operacji czuła się źle.

"Samą operację w sumie zniosłam wzorowo. Nic z niej nie pamiętam, nic nie czułam, bo smacznie spałam. Natomiast okres po wybudzeniu był dla mnie straszny. Wszystko mnie bolało. Miałam ogromny światłowstręt, wszystko mnie bolało, nie mogłam otworzyć oczu. Cały czas leżałam, zwijałam się z bólu na łóżku i prosiłam tylko o leki przeciwbólowe" – wspominała w wywiadach.

"Uważam, że należy mówić o takich rzeczach, bo każdemu się wydaje, że operacja bariatryczna, to jest droga na skróty. To nie jest droga na skróty, to jest bardzo poważna operacja. Ja się zdecydowałam na tę operację ze względów zdrowotnych, a nie estetycznych. Tak samo jeżeli zawiodą naturalne, niechirurgiczne metody leczenia otyłości, to operacja jest jednym z takich najskuteczniejszych rozwiązań i nie uważam, żeby było to coś złego, ani powód do wstydu. Natomiast trzeba mówić, że później życie jest łatwiejsze, te kilogramy lecą, natomiast początki są słabe" - mówiła.

W cztery miesiące Kinga schudła ponad 30 kg.

"Dużo się ruszam, ćwiczę, spaceruję, chodzę na basen, wróciłam do swoich treningów MMA, a z jedzeniem jest różnie. Nie zawsze wszystko zjem, ale pilnuję, by moje posiłki były urozmaicone" - skomentowała.

Martwi ją też wypadanie włosów. Jednak lekarz na wizycie kontrolnej zapewnił ją, że to normalne zjawisko. I osobom po takich operacjach włosy wychodzą garściami.

Jak wygląda dieta po operacji bariatrycznej żołądka?

Po operacji należy jeść dużo białka, brać żelazo i komplet witamin. Do tego u niektórych osób pojawia się refluks albo długo utrzymują się torsje, po zjedzeniu nawet dozwolonych 100-150 gramów. Ponadto, u co 3-ciego pacjenta hormon głodu grelina znajduje się w jelitach i wycięcie kawałka żołądka, sprawia, że łatwiej go napełnić i wystarczy do tego mała porcja jedzenia, ale nadal osoba odczuwa głód. Jak po każdej operacji, należy brać przez 30-60 dni zastrzyki przeciwzakrzepowe. Znane są też przypadki powikłań po takich operacjach np. zrosty pooperacyjne. Jeśli mamy dolegliwości ze strony układu pokarmowego po operacji i nie skonsultujemy tego z lekarzem, może się to zakończyć tragicznie.

Jedną ze znanych osób, które odeszły z powodu powikłań po operacji bariatrycznej jest Lisa Marie Presley, jedyna córka króla rock'n'rolla Elvisa Presleya. Lisa przeszła operację w 2020 r. Z czasem, po operacji doszło do niedrożności jelita. Jednak, gdy pojawił się obrzęk brzucha, gorączka i wymioty, Lisa nie udała się na wizytę kontrolną. Zażywała na własną rękę oksykodon (silny lek przeciwbólowy) oraz duże ilości kwetiapiny (lek psychotyczny). Do tego paliła paczkę papierosów dziennie i zdecydowała się na kolejną operację- plastyczną. Dodatkowo przez lata przed operacją bariatryczną nadużywała alkoholu i narkotyków. Przed śmiercią schudła 25 kg, bo chciała ładnie wyglądać na premierze filmu o swoim wielkim ojcu.