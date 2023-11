Diety pudełkowe mogą być w opcji od 800 do 2500 kcal, niskocukrowe, niskotłuszczowe, redukcyjne, sportowe, wegańskie, wegetariańskie, keto, bezglutenowe, bezmleczne, z wykluczeniem składników. Z 3. lub 5. posiłkami dziennie. Diety pudełkowe mają wariacji, ile dusza zapragnie, a oferta jest dopasowana do potrzeb klienta. Oczywiście, im bardziej skomplikowana dieta i większe wymagania nabywcy, tym więcej ona kosztuje.

Ile kosztuje dieta u celebrytów?

Dla przykładu dieta zamówiona u Magdy Gessler kosztuje przeciętnie ok. 70 zł (minimum ok. 40 zł przy 800 kcal). Catering nazywa się "Dieta Pomidor". U Ewy Chodakowskiej za dietę zapłacimy ok. 100 zł dziennie (minimum ok. 80 zł przy 1000 kcal). Catering nazywa się "Be Diet". Podobne ceny są u Anny Lewandowskiej, czyli ok. 80 zł przy 1250 kcal, 100 zł za 2500 kcal. Catering nazywa się "SuperMenu".

Dieta pudełkowa i post przerywany Joanny Kurowskiej

Z diety pudełkowej "Vita Diet" skorzystała w 2020 roku Joanna Kurowska.

Przychodzą do mnie pudełka ze zdrową żywnością. Zawsze tak chudnę. To nie jest żadna restrykcja. Oczywiście, można mieć dietę 500 lub 1000 kalorii i schudnąć w miesiąc, ale ja wchodzę w to krok po kroku. (...) Jak zjem parę czekoladek, to nie mogę zjeść kolacji. Jak zjem te lody, to nie zjem obiadu – mówiła w rozmowie z Plejadą.

A ja ciągle po tych planach zdjęciowych. Różne fryzury, różne kostiumy, codziennie inni ludzie...... jedno jest tylko niezmienne, mój Catering Dietetyczny Vita Diet który zresztą wcale nie jest dietetyczny tylko tak się nazywa. Niestety lubię jeść i nie będę oszukiwać że jest inaczej. Nie cierpię ubogich sałatek polanych wodą z cytryną, chudych ryb na parze i słodyczy bez cukru. Oksymoronów dietetycznych. Na szczęście moja firma z Kaszub robi takie potrawy jakie lubię. Małe porcje, ale za to smaczne. W ofercie są Dania dla diabetyków, cukrzyków, odchudzających się, pracujących ciężko. Wszystko. Szczerze polecam tę firmę. Warszawiacy , posmakujecie jak gotują Kaszubi - zachwalała na Instagramie.

W ostatnim czasie aktorka stosowała post przerywany, a także dietę dostosowaną do choroby Hashimoto i alergii pokarmowych, na które cierpi. Joanna Kurowska dużo też ćwiczy w domowym zaciszu. Udało jej się schudnąć 10 kg.

Okazało się, że jestem uczulona na gluten, o czym nie miałam pojęcia, ale na wiele innych pokarmów, nawet warzyw. Nigdy nie pomyślałabym, że szkodzi mi kapusta, którą uwielbiam, a z mięs mogę jeść tylko kurczaka. Odkąd odstawiłam gluten, czuję się doskonale, pozbyłam się nagromadzonej wody z organizmu, nie mam już żadnych alergicznych, swędzących zmian na ciele, problemów z zasypianiem. Wszystko się wyciszyło, nie mam już ataków głodu - mówiła na łamach "Rewii".

Baron zrezygnował z fast foodów

Z diety pudełkowej korzystał też trener "The Voice od Poland" Aleksander Milwiw-Baron. Na czas stosowania diety zrezygnował z fast foodów, niezdrowych przekąsek i wypraw do restauracji. Uzupełnieniem diety, były treningi personalne na siłowni.

Dbam o siebie, wydaje mi się, że to żaden wstyd, żeby facet o siebie dbał. I nie chodzi nawet o jakieś wizualne dbanie o siebie, tylko dbanie o swój organizm - mówił Newserii.

Złośliwi twierdzili, że po prostu nie miał mu kto gotować. Przerwał dietą, gdy pojawiła się Blanka Lipińska. Ona sama na Instagramie relacjonowała, że Aleksander jest na diecie bezglutenowej i wegańskiej. Tak czy siak, dieta pudełkowa poskutkowała, a Baronowi od czasu stosowania diety pudełkowej nadal udaje się zachować super formę.

Dorota Szelągowska korzystała z usług dietetyczki

Z diety pudełkowej korzystała także Dorota Szelągowska, która miała problem z nadwagą po drugiej ciąży. Dietę ułożyła jej zaprzyjaźniona dietetyczka i coach żywieniowy Agnieszka Mielczarek. Prezenterka zdecydowała się na dietę niskowęglowodanową. Agnieszka wspierała Dorotę, także w utrzymaniu diety. Dzięki swojej silnej woli, dobrze zbilansowanym posiłkom i wsparciu Agnieszki, prezenterka schudła 30 kg.

Mówi ci, co możesz, a czego nie możesz jeść, ale jednocześnie możesz się też z nią umówić na wino i jeść sery razem z bułą - opowiadała o roli coacha w "Dzień Dobry TVN".

Pytacie, na której diecie Dorota tak pięknie chudnie? Jeden dzień sokowy tygodniowo i zmiennie klasyk z low carb. Dorota nie ćwiczy, bo bardzo dużo pracuje, ale polecamy lekką aktywność codziennie 20 minut - zdradziła na Instagramie Agnieszka Mielczarek, prywatnie była żona Pascala Brodnickiego.