Andrzejkowe wróżby. Lanie wosku

Jedną z najpopularniejszych i najstarszych zabaw andrzejkowych jest wróżenie z wosku. To prosta, ale bardzo ekscytująca zabawa, która ma uchylić rąbka tajemnicy, co może czekać nas w przyszłości. Potrzebne będą takie akcesoria jak świeca, klucz (może być z folii aluminiowej) oraz naczynie z zimną wodą. Co dalej?

zapal świecę

przytrzymując klucz nad naczyniem z wodą, pozwól, aby wosk kapał przez dziurkę klucza do wody

gdy wosk ostygnie, wyjmij go z wody i oświetl latarką, aby rzucił cień na ścianę

Teraz zaczyna się najciekawsza część zabawy. Odczytaj cień woskowej wróżby na ścianie i użyj wyobraźni, aby zinterpretować przyszłe wydarzenia.

Rzucanie monetą. Spełnij swoje marzenia

Rzucanie monetą to kolejna popularna wróżba andrzejkowa. Każdy z uczestników musi pomyśleć o swoim marzeniu i wybrać monetę o dowolnym nominale. Następnie:

przygotujcie miejsce, w którym będziecie rzucać monetę do naczynia z wodą

kiedy wszyscy będą gotowi, każdy rzuca monetę, starając się trafić do naczynia

jeśli komuś uda się trafić monetą do wody, jego marzenie może się spełnić

Rzucanie monetą to świetna zabawa, która dodatkowo wprowadza odrobinę rywalizacji.

Kartki z zawodami. Co cię czeka w karierze?

Informacje o naszej przyszłej karierze mogą kryć się w kartkach z zawodami. Zabawa jest szczególnie atrakcyjna dla osób, które dopiero zaczynają planować swoją przyszłość albo dla tych, którzy myślą o zmianach. Na czym polega zabawa?

na kartkach papieru napiszcie różne nazwy zawodów

złóżcie kartki i wrzućcie je do naczynia

każdy z uczestników wybiera jedną kartkę i odczytuje zawód, który może spotkać go w przyszłości

Ta wróżba andrzejkowa może dostarczyć wiele uśmiechu, a jednocześnie skłonić do refleksji nad swoimi zawodowymi celami.

Andrzejkowe serce i szpilki. Odnajdź swoją miłość

Andrzejki to także dobry moment, aby sprawdzić, kto może być naszym przyszłym ukochanym. Zabawa z andrzejkowym sercem i szpilkami jest prosta, ale pełna emocji. Jak się do niej przygotować?

wycinamy serce z kartki papieru

po jednej stronie serca zapisujemy męskie imiona, a po drugiej żeńskie imiona

obracamy serce odpowiednią stroną w zależności od tego, kto bierze udział w zabawie

zawiązujemy oczy osobie, która będzie wbijać szpilkę

próbujemy trafić szpilką w jedno z imion

Jeśli trafimy w konkretne imię, może to oznaczać, że osoba o takim imieniu będzie naszym przyszłym ukochanym.

Wróżba ze skórki jabłka. Poznaj miłość swojego życia

Podczas andrzejkowych zabaw nie może zabraknąć wróżby ze skórki jabłka. To fascynująca gra, która pozwala odkryć inicjały przyszłej miłości. Czego potrzebujemy do zabawy?

wybierz jabłko i obierz je

odrzucić skórkę jabłka za siebie

spróbuj odczytać z niej inicjały

Ta wróżba andrzejkowa dostarcza wiele emocji. Kto wie, może się sprawdzi i tego wieczoru poznasz imię swojej przyszłej miłości?

Wyścigi butów. Spełnij swoje największe marzenie

Wyścigi butów to szczególnie ekscytująca zabawa, która podobno może przynieść spełnienie marzeń. Aby przygotować się do niej:

wybierzcie miejsce do zabawy i wyznaczcie linię startu i mety

ułóżcie swoje buty w stronę mety

wyścig rozpoczyna się od butów z końca kolejki

Osoba, której buty dotrą do mety jako pierwsze, zgodnie z przesądem spełni swoje największe marzenie. Tak przygotowane wyścigi uatrakcyjnią niejeden andrzejkowy wieczór.

Zabawa w kubeczki. Odkryj swoją przyszłość

Kubeczki to kolejna gra andrzejkowa, która może odkryć tajemnice przyszłości. Przygotujcie do niej pięć lub więcej kubeczków. Do każdego z nich włóżcie przedmiot symbolizujący różne aspekty życia, na przykład monetę (oznacza pieniądze), pierścionek (oznacza ślub), kluczyk (oznacza dom), kostkę cukru (oznacza szczęście). Możecie zostawić jeden pusty kubeczek, który będzie symbolem pecha. Podczas losowania każdy z uczestników wybiera jeden kubeczek i odczytuje znaczenie przedmiotu znajdującego się wewnątrz. Ta wróżba andrzejkowa pozwala spojrzeć w przyszłość i odkryć, czego możemy się spodziewać w różnych dziedzinach naszego życia.

Andrzejki to szczególny czas, który możemy spędzić w magiczny sposób. Niezależnie od tego, jaki mamy stosunek do wróżb, wykorzystanie ich podczas takiej zabawy uatrakcyjni wieczór spędzony w gronie przyjaciół. Pamiętajcie tylko, by nie traktować ich zbyt serio.