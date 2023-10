Syrop z czerwonej cebuli - łagodny smak

Syrop z cebuli to sposób naszych mam i babć na walkę z przeziębieniem. Syrop ma charakterystyczny mocny zapach i równie silny smak. Smak, który czuje się jeszcze długo po zażyciu.

Okazuje się, że można go nieco złagodzić, jednocześnie wzmacniając przy tym właściwości lecznicze. Wystarczy delikatna zamiana składników: żółtą cebulę należy zamienić na łagodniejszą - czerwoną, a cukier - na miód. Oto przepis na domowy syrop, na który - dzięki łagodniejszemu smakowi - dadzą się namówić także wrogowie cebuli oraz dzieci.

Po syrop z czerwonej cebuli i miodu warto sięgać już przy pierwszych objawach infekcji takich jak osłabienie, ból gardła, katar i kaszel. Taki syrop ma wiele właściwości, w tym między innymi wykrztuśne. Rozrzedzi więc zalegającą wydzielinę i pomoże w walce z uporczywym kaszlem.

Cebula i jej skład gotowy do walki z przeziębieniem

Cebula - podobnie jak czosnek - jest naturalnym antybiotykiem i niezależnie od swojego koloru bogata jest w składniki mineralne i witaminy. Znajdziemy w niej jod, potas i związki siarki oraz witaminy A, C i B. W swoim składzie zawiera również cynk odpowiedzialny za zwiększenie odporności przeciwwirusowej organizmu. Natomiast za jej bakteriobójcze właściwości odpowiadają fitoncydy, które są substancjami lotnymi i uwalniają się w trakcie krojenia.

Czerwona cebula - w porównaniu z żółtą - pochwalić się może większą zawartością niektórych składników. Jednym z nich jest kwercetyna, której posiada dwa razy więcej niż jej żółta odpowiedniczka. Składnik ten ma działanie przeciwzapalne i przeciwalergiczne oraz korzystnie działa na układ krążenia.

Czerwona cebula zawiera w swoim składzie także antocyjany. Są to naturalne barwniki pochodzenia roślinnego. To one nadają cebuli jej wyjątkowy kolor. Ponadto pomagają usuwać z organizmu szkodliwe wolne rodniki. Są więc przeciwutleniaczami (antyoksydantami). To dzięki nim czerwona cebula ma silne właściwości przeciwzapalne. Cebula ta ma też przynajmniej cztery razy więcej witaminy C w porównaniu z cebulą żółtą.

Wszystkie wymienione wyżej właściwości czerwonej cebuli czynią ja doskonałym składnikiem domowego syropu, którego zadaniem jest walka z jesienno-zimowym przeziębieniem. Cebula pomaga jednak nie tylko w przypadku przeziębienia. Korzystnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy, wspiera przemianę materii i obniża poziom cukru we krwi.

Miód - drugi składnik syropu z czerwonej cebuli

Drugim składnikiem syropu jest miód, czyli zdrowszy zamiennik cukru. Miód zawiera witaminy A, C i B oraz żelazo, magnez, potas i wapń. Wykazuje właściwości przeciwzapalne, przeciwwirusowe, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Doskonale rozgrzewa. Działa też napotnie i uspokajająco. Nawilża śluzówkę gardła i rozrzedza zalegającą w oskrzelach wydzielinę. Wspomaga regenerację organizmu, a więc przyspiesza powrót do zdrowia. Dzięki swoim właściwościom miód sprawdza się jako naturalny środek w walce z przeziębieniem. W połączeniu z czerwoną cebulą stanowi sprawdzony duet na jesienno-zimowe dolegliwości.

Syrop z czerwonej cebuli i miodu. Przepis

Składniki:

2 duże czerwone cebule,

2 łyżki miodu.

Przygotowanie:

cebule obrać i pokroić w plastry,

umyć i wyparzyć dowolne naczynie, na przykład słoik,

umieścić w naczyniu naprzemiennie warstwy cebuli i miodu,

całość lekko ubić,

przykryć i odstawić.

Tak przygotowany syrop z czerwonej cebuli i miodu można przechowywać w temperaturze pokojowej maksymalnie przez 24 godziny, Następnie należy schować go do lodówki i wykorzystać w ciągu 7 dni.

Dawkowanie: zazwyczaj 3 razy dziennie po 1 łyżce syropu.