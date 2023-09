Reklama

31-letnia Agnieszka Kaczorowska z wielkim zaangażowaniem prowadzi swoje profile na platformach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją ponad 400 000 osób. To właśnie tu regularnie udostępnia zdjęcia i filmy, na których pojawia się zarówno ona, jak i jej rodzina - mąż oraz córka. Ostatnio Agnieszka pochwaliła się obserwatorom swoim nowym kolorem włosów. Jednak, jak wynika z jej opisu, to nie efekt wizyty u fryzjera, lecz działania słońca. Niektórzy fani mieli co do tego wątpliwości.

Agnieszka Kaczorowska odpowiedziała fance

Agnieszka Kaczorowska zawsze pozostawała wierna swojemu naturalnemu kolorowi włosów. Nie mieliśmy jeszcze okazji zobaczyć jej jeszcze z czarnymi czy brązowymi włosami. Ostatni post na jej koncie na Instagramie sugeruje, że nigdy nie farbowała włosów, a wszelkie zmiany ich odcienia były tylko wynikiem działania słońca. Jedna z jej fanek wyraziła wątpliwości co do tego, że jej włosy są całkowicie naturalne. Agnieszka odpowiedziała na jej komentarz.

Dziękuję Słonko za nowy kolor włosów! Dziś zauważyłam. Często pytacie mnie o mój "kolor"… bardzo często. Producentem jest mama i tata, a za refleksy odpowiada słońce. Dlatego w zależności od pory roku, mój kolor włosów się zmienia. Nigdy nie farbowałam… i jeśli siwe nie przyjdą za szybko, to nie zamierzam… Choć jako babcia… chciałabym chyba być pięknie siwa… bardzo mi się to podoba… - napisała celebrytka pod postem na Instagramie.

Internautka oskarżyła Agnieszkę Kaczorowską o kłamstwo

Pod postem celebrytki zaroiło się od komentarzy. Pojawiło się zarówno wiele pozytywnych i serdecznych słów od fanów, ale nie zabrakło także słów krytyki. Jedna z kobiet nie była przekonana co do twierdzeń aktorki na temat tego, iż jej włosy nigdy nie były farbowane i jest to zasługa tylko i wyłącznie działania słońca. Internautka oskarżyła Agnieszkę Kaczorowską o nieuczciwość. Kobieta twierdziła, że taki kolor włosów nie mógłby powstać jedynie dzięki działaniu słońca, i zasugerowała, że na pewno są to pasemka.

Agnieszka Kaczorowska odpowiedziała internautce

Nie wierzę, że te włosy nie są farbowane. Ewidentnie widać, że są pasemka, a nie słońce, fake - napisała internautka pod postem Agnieszki Kaczorowskiej.

Na odpowiedź celebrytki nie trzeba było długo czekać.

Hahaha. No ewidentnie - odpowiedziała tancerka.

Do dyskusji włączył się także mąż aktorki, Maciej Pela. Ten z kolei napisał:

Już wiem, gdzie się wymykasz raz w tygodniu... rano farbujesz! Pani Jagoda na pewno Cię widziała!

Agnieszka szybko odpowiedziała mężowi:

Uważaj, bo zaraz dowiemy się czegoś więcej od Pani Jagody.