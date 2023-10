Reklama

Agata Kornhauser-Duda zawsze prezentuje się elegancko podczas oficjalnych uroczystości, wybierając starannie dopasowane sukienki i garsonki. Dobiera zarówno stonowane, jak i bardziej wyraziste kolory. Od początku prezydentury swojego męża, Andrzeja Dudy, nie dokonywała znaczących zmian w swoim stylu.

Jej ubrania są często przedmiotem komentarzy ze strony stylistów i ekspertów od wizerunku. Za jej stylizacje odpowiedzialni są zarówno polscy, jak i zagraniczni projektanci. Teraz jedna z nich opowiedziała o kulisach współpracy z pierwszą damą.

Jak wygląda współpraca z Agatą Dudą?

Okazuje się, że żona prezydenta jest bardzo stanowcza.

Pani prezydentowa Agata Duda jest bardzo konkretną osobą. Ja lubię pracować z osobami, które wiedzą, czego chcą. Bardzo jasno kierują swoje potrzeby, stawiają wymagania. Ta współpraca przebiega już od wielu lat, bardzo sprawnie. Państwo sami mogą ocenić efekty tej współpracy. To bardzo ważne dla mojej marki doświadczenie - powiedziała Dorota Goldpoint w rozmowie z "Super Expressem".

Warto dodać, że Agata Duda i Dorota Goldpoint współpracują już od kilku lat. Prawdopodobnie prezydentowa nie zdecydowałaby się na zatrudnienie projektantki, gdyby nie polecenie… księdza. Pierwsza dama poznała stylistkę podczas udziału w koncercie kościelnym w Juracie.

To właśnie tam proboszcz polecił jej stylistkę. Portal "Super Express" podczas rozmowy zapytał również, czy Panie czerpią inspirację od innych Pierwszych Dam, takich jak Brigitte Macron czy była Pierwsza Dama Stanów Zjednoczonych Melania Trump, które również słynęły z niezwykłej elegancji. Okazuje się, że Agata Duda zwraca uwagę na jedną rzecz przed ważnymi wystąpieniami.

Trudno powiedzieć, czy podpatrujemy. Na pewno nie naśladujemy. Natomiast ważne jest to, że kiedy przygotowujemy kolekcje czy stylizację na dane wydarzenie, musimy też zaobserwować, co w poprzednim roku, w poprzednich latach dana Pierwsza Dama miała na sobie, aby nie powtórzyć koloru. Wpasować się w otoczenie, w kolorystykę otoczenia. To są bardzo ważne elementy, które muszą być brane pod uwagę. Zatem patrzymy, obserwujemy, ale Pani Prezydentowa ma swój własny styl, któremu jest wierna i wokół tego stylu mam pole do popisu - dodała Dorota Goldpoint.

Brytyjska ekspertka wypowiedziała się na temat stylizacji Agaty Dudy

Podczas "Narodowego Czytania", które miało miejsce we wrześniu, również mogliśmy usłyszeć opinie od ekspertki z Wielkiej Brytanii, która bez owijania w bawełnę wypowiedziała się na temat ubioru żony prezydenta.

Agata wygląda pozytywnie w wielowarstwowej sukience w kremowym kolorze. Prosty, ale klasyczny look z ciekawym akcentem na kokardce. Dekolt zachował młodzieńczy, a jednocześnie wyrafinowany wygląd- powiedziała w rozmowie z "Pudelkiem" Natalie Courtois, znana brytyjska specjalistka.