Piękny uśmiech to atrybut, który każdy pragnie posiadać. Zdrowe i białe zęby przyciągają uwagę i dodają pewności siebie. Aby utrzymać nasze zęby w doskonałej kondycji, nie wystarczy tylko szczotkowanie. Właściwa higiena jamy ustnej obejmuje także stosowanie nici dentystycznych. Choć są one często pomijane, stanowią niezbędne narzędzie do osiągnięcia zdrowego uśmiechu.

- Używanie nici dentystycznych jest kluczowym elementem higieny jamy ustnej. Szczoteczka do zębów nie jest w stanie dotrzeć do wszystkich obszarów międzyzębowych, gdzie mogą gromadzić się resztki pokarmowe i płyta nazębna. Nici dentystyczne umożliwiają dokładne i skuteczne usunięcie tych zanieczyszczeń, co jest niezwykle istotne dla zapobiegania próchnicy, stanom zapalnym dziąseł i chorobom dziąseł – mówi lek. dent. Grzegorz Kruszczyński z centrum stomatologicznego Bimedical w Warszawie. Reklama Niezbite argumenty Dlaczego warto sięgnąć po nici dentystyczne? Istnieje wiele powodów, które potwierdzają konieczność stosowania ich w codziennej pielęgnacji zębów. Oto kilka najważniejszych argumentów: Reklama Usuwanie pozostałości pokarmowych: Szczoteczka do zębów nie dociera do wszystkich zakamarków między zębami. To właśnie tam mogą gromadzić się resztki jedzenia i bakterie, które mogą prowadzić do próchnicy i chorób dziąseł. Nici dentystyczne pozwalają precyzyjnie usunąć te pozostałości, zapewniając głębsze czyszczenie.

Zapobieganie próchnicy międzyzębowej: Próchnica międzyzębowa to powszechny problem, który może prowadzić do poważnych uszkodzeń zębów. Nici dentystyczne są skutecznym narzędziem w zapobieganiu powstawaniu próchnicy na powierzchniach trudno dostępnych dla szczoteczki.

Ochrona dziąseł: Nici dentystyczne nie tylko usuwają resztki jedzenia, ale także pomagają w usuwaniu płytki nazębnej i bakterii z okolic dziąseł. Regularne stosowanie nici dentystycznej pomaga utrzymać zdrowe dziąsła, zapobiegając stanom zapalnym i chorobom dziąseł, takim jak zapalenie dziąseł czy paradontoza.

Zapobieganie nieświeżemu oddechowi: Często źródłem nieświeżego oddechu są resztki pokarmowe pozostające między zębami. Użycie nici dentystycznej pomaga usunąć te pozostałości, eliminując jedno z głównych źródeł nieprzyjemnego zapachu.

5Poprawa skuteczności szczotkowania: Korzystanie z nici dentystycznej przed szczotkowaniem pomaga usunąć większe cząstki i płytkę nazębną, ułatwiając działanie szczoteczki. To sprawia, że nasza rutynowa higiena jamy ustnej jest bardziej skuteczna. Instrukcja użytkowania Jak używać nici dentystycznej? Czynność ta wymaga trochę praktyki, ale warto opanować tę umiejętność. Oto kilka kroków, które warto zapamiętać: Odkręć około 45 cm nici dentystycznej i owiń jej końce wokół palców wskazujących obu rąk.

Delikatnie wsuń nici między zęby, unikając gwałtownego ruchu, aby nie uszkodzić dziąseł.

Wykonaj delikatne ruchy w przód i w tył, zginając nici wokół każdego zęba w kształcie litery "C".

Pamiętaj, aby używać nowego fragmentu nici dla każdego zęba, aby uniknąć przenoszenia bakterii z jednego miejsca do drugiego. - Regularne używanie nici dentystycznej powinno być integralną częścią codziennej rutyny higieny jamy ustnej. Ważne jest, aby pamiętać o zachowaniu pewnej dozy delikatności podczas używania nici, aby uniknąć uszkodzenia dziąseł. Jeśli masz trudności z używaniem tradycyjnej nici dentystycznej, istnieją także alternatywne produkty, takie jak nici dentystyczne w postaci nitek czy szczoteczek międzyzębowych, które mogą ułatwić tę czynność – dodaje lek. dent. Grzegorz Kruszczyński. Codzienne używanie nici dentystycznej, wraz ze szczotkowaniem zębów i regularnymi wizytami u dentysty, ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zdrowej jamy ustnej. Stosowanie nici pomaga usunąć resztki pokarmowe, zapobiegać próchnicy międzyzębowej i stanom zapalnym dziąseł. Niezaprzeczalnie, nici dentystyczne stanowią niezbędne narzędzie w dbaniu o doskonałą kondycję zarówno zębów, jak i dziąseł. Marta Jarosz Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję