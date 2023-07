Jak wynika z badania „Urlopowe zwyczaje Polaków – lato 2023” w tym roku Polacy najczęściej wybierają wakacje za granicą, jak potwierdza 38% ankietowanych. Na urlop w Polsce decyduje się 29% respondentów. Częstą formą odpoczynku jest również city break, czyli weekendowe wypady do innych miast (21%). Najwięcej osób wybiera urlop za granicą w krajach europejskich (28%), nad morzem lub na Mazurach (27%), za granicą w krajach egzotycznych (24%) lub górach (21%). Największym marzeniem wakacyjnym Polaków jest właśnie wyjazd w egzotyczną podróż (43%).

Polacy najczęściej spędzają urlop, relaksując się i odpoczywając (33%). Z różnych kategorii rozrywek najchętniej wybierają właśnie wypoczynek i rekreację (32%). Drugą kategorią są rozrywki kreatywne (28%), sportowe (21%) lub ekstremalne (19%). Ciekawą formą spędzania czasu jest również zwiedzanie nieznanych miejsc (25%) lub doświadczanie nowych wrażeń (21%). Dla wielu osób ważny jest również czas z bliskimi (21%). Największą wartością podczas urlopu jest rozwijanie pasji i próbowanie nowych rozrywek (26%), możliwość odcięcia się od codziennych obowiązków i pracy (23%), aktywne spędzanie czasu (18%) oraz czas spędzony wspólnie z bliskimi (18%).

Kiedy wybierany jest aktywny wypoczynek, respondenci najczęściej wskazali intensywne zwiedzanie (35%), uprawianie sportu (32%), próbowanie nowych rozrywek (19%) oraz uprawianie sportów ekstremalnych (14%). Aby doświadczyć nowych wrażeń podczas urlopu, Polacy decydują się niekontrolowane przygody (36%), organizowanie niestandardowych atrakcji dzieciom (25%) czy właśnie uprawianie sportów ekstremalnych (20%). Z kategorii rozrywek sportowych najchętniej wybierana jest motoryzacja jak na przykład offroad czy gokarty (42%), wodne atrakcje takie jak kitesurfing, flyboard, kajaki czy jachty (29%), sporty ekstremalne (18%) oraz sporty w powietrzu jak skok ze spadochronem czy na bungee (11%). Wśród sportów ekstremalnych dominuje strzelanie (44%), przejażdżki samochodami wyścigowymi (29%), flyboard (15%) czy skok na bungee (12%).

Kiedy urlop należy bardziej do tych pasywnych, najczęściej wybierane jest leżenie i nicnierobienie (36%), często też ankietowani wskazywali relaksowanie się i czytanie książek lub słuchanie muzyki (29%). Kiedy wybór pada na urlop z kategorii rekreacji najczęściej wybierane są pobyty w hotelu (28%) lub zabiegi SPA i masaże (21%). Polacy również chętnie testują nowe formy odpoczynku jak na przykład floating (21%). Kiedy spędzają czas z bliskimi podczas wakacji najczęściej korzystają się z lokalnych atrakcji (36%) i starają się zobaczyć jak najwięcej w okolicy (29%). Często również urlop podporządkowany jest pod dzieci i ich rozrywki (21%) oraz nic się nie planuje i czas sam płynie (14%).

Kiedy nie jest możliwy wyjazd poza miasto, aby ciekawie spędzić czas chętnie wykorzystywane są różnego rodzaju kursy w mieście na przykład „zrób to sam” – jak deklarowało 27% ankietowanych lub gry miejskie, wycieczki rowerowe czy wypady do Zoo (26%). Ciekawą formą spędzenia czasu są sporty miejskie takie jak ścianka wspinaczkowa, rolki (24%) oraz rozrywki kulturalne na przykład kino czy teatr (23%). Z kategorii rozrywek kreatywnych najczęściej wskazywano na indywidualne lekcje na przykład pole dance czy fotografowanie (38%), niestandardowe wyjazdy jak parki rozrywki (29%), różnego rodzaju warsztaty na przykład ceramiki (19%) czy kursy kulinarne (14%).

Nad morzem najczęściej wybierane jest leżenie na plaży (31%), uprawianie ciekawych sportów wodnych takich jak flyboard czy kitesurfing oraz różnego rodzaju rejsy czy motorówki (16%). W górach dominują piesze wędrówki (29%) oraz lokalne rozrywki jak na przykład spływy kajakiem (26%). Często też korzysta się z dobrodziejstw uzdrowisk (27%) lub niestandardowych lotów paralotnią lub szybowcem (18%).

Zdecydowana większość potrzebuje odpoczynku i wykorzystuje od 8 do 14 dni (43%). Wiele osób wyjeżdża również na urlop do 7 dni (28%) oraz powyżej 14 dni (16%). Co trzeci Polak wakacje jednak najczęściej organizuje samodzielnie. 29% respondentów wskazało, że chętnie bierze udział w zorganizowanym wyjeździe przez znajomych lub rodzinę. Niektórzy również przygotowują wyjazd sami (21%). Jedynie 18% ankietowanych wskazało, że kupuje wyjazd w biurze turystycznym. Urlop najczęściej spędzamy z partnerem lub partnerką (38%), z przyjaciółmi i znajomymi (29%), z rodziną (21%). Na samodzielny wyjazd decyduje się jedynie 12% osób.

Jak wynika z badania serwisu Prezentmarzeń, wyjazd na wakacje finansowany jest głównie z oszczędności (45%) lub bieżących zarobków (29%). Niektóre osoby pożyczają również od rodziny (14%) lub biorą kredyt (12%). Najczęściej na urlop wydajemy do 2 000 złotych na osobę (43%) lub do 1 000 złotych na osobę (31%). 16% respondentów wskazało, że przeznacza do 3 000 złotych. Na rozrywkę podczas wakacji najczęściej wydawane jest od 200 do 300 złotych (42%).

Badanie „Urlopowe zwyczaje Polaków - lato 2023” zostało zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń na próbie 1203 respondentów w formie ankiety online w czerwcu 2023