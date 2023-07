- Niestety w ostatnim czasie zaobserwowaliśmy falę zdarzeń drogowych z udziałem tychże pojazdów powszechnie używanych do sportu i rekreacji, prowadzonych przez bardzo młodych użytkowników, nieposiadających uprawnień do kierowania" – zauważyła kom. Emilia Kosma z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Policjantka przypomniała, że w prawie o ruchu drogowym quad traktowany jest jako "inny pojazd samochodowy". W przepisach określny jest jako czterokołowiec lub czterokołowiec lekki - w zależności od masy własnej.

Jeżeli pojazd zarejestrowany jest jako czterokołowiec lekki (masa własna do 350 km, prędkość jazdy do 45 km/h), to kierujący powinien posiadać prawo jazdy w zakresie kategorii co najmniej AM.

- Aby ubiegać się o taki dokument, należy mieć skończone 14 lat, przejść badania lekarskie, ukończyć kurs oraz najważniejsze zdać egzamin i odebrać dokument – powiedziała komisarz.

Z kolei, aby poruszać się czterokołowcem (masa własna pojazdu 400-550 kg), należy mieć uprawnienia w zakresie kategorii B1 lub B.

Pojazdy te, poruszając się po drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach, ruchu powinny być sprawne technicznie, zarejestrowane i ubezpieczone w zakresie OC. Quadem nie można wjechać na autostradę i drogę ekspresową.

Zarówno kierujący, jak i pasażer mają obowiązek posiadania kasku ochronnego. Przewożąc czterokołowcem dziecko w wieku do 7 lat, nie można przekraczać 40km/h.

- Kiedy zdecydujemy się na korzystanie z takiego pojazdu i spełnimy wszystkie prawne wymagania w kwestii rejestracji i nabycia uprawnień do jego prowadzenia, kierujmy się zdrowym rozsądkiem. Z reguły są to szybkie i zwrotne pojazdy, a nieumiejętna technika jazdy może skończyć się wypadkiem – zauważyła policjantka.

Z danych policji wynika, że w ostatnim czasie doszło do wielu zdarzeń z udziałem quada, m.in. na początku lipca w woj. małopolskim zginął prowadzący taki pojazd 12-latek. (PAP)

autorka: Ilona Pecka

