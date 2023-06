Z najczęściej wymienianych destynacji, najbliższą i dostępną pod względem finansowym jest Hiszpania, wynika z – wynika z badania przeprowadzonego przez rankomat.pl. Na wymarzony urlop w tym państwie może pozwolić sobie dwóch na trzech ankietowanych.

Reklama

Z badania przeprowadzonego wynika także, że polscy turyści mają zróżnicowane preferencje podróżnicze. Tuż za podium w rankingu wymarzonych miejsc na wakacje znalazła się Japonia, którą chce odwiedzić 6 proc. respondentów. Na kolejnych miejscach znajdują się egzotyczne kraje, takie jak Karaiby (traktowane jako całość), Bali, Australia, Nowa Zelandia, Dubaj i Tajlandia. Wśród europejskich państw, obok Hiszpanii, najpopularniejsze są Włochy, Grecja, Francja oraz ulubiony kierunek letnich wyjazdów zagranicznych Polaków – Chorwacja.

Ile kosztują wakacje marzeń?

Reklama

Eksperci obliczyli, ile trzeba wydać na wymarzone wakacje w najczęściej wymienianych przez uczestników badania miejscach. Wyjazd do USA to kosztowne przedsięwzięcie. Cena biletów lotniczych z Warszawy lub Krakowa do Nowego Jorku wynosi od 2500 do 4000 złotych, w zależności od terminu zakupu i dostępnych promocji. Cena noclegu w hotelu w USA to koszt od 300 do 600 złotych za noc. Ponadto, należy uwzględnić koszty wyżywienia, transportu oraz biletów wstępu do atrakcji turystycznych. Biorąc pod uwagę wysokie koszty usług medycznych, warto zabrać ze sobą odpowiednią polisę turystyczną. W sumie tydzień spędzony w USA może kosztować nawet 10 tysięcy złotych.

Wyjazd na Malediwy – egzotyczne wyspy na Oceanie Indyjskim – to także duży wydatek. Przelot z Polski na wyspy archipelagu wymaga przesiadek, a cena biletu lotniczego zaczyna się od około 2500 złotych w promocji i może sięgać nawet 8000 złotych. Koszty noclegu zależą od wybranego standardu. Wynajem domku turystycznego w pobliżu plaży kosztuje od 200 złotych za noc, bez wyżywienia. Natomiast nocleg w luksusowym ośrodku wypoczynkowym to minimum 1000 złotych za noc. Na Malediwy można wybrać się z biurem podróży. Najtańsze wczasy to blisko 7000 zł za osobę. W ofercie touroperatorów przeważają jednak wycieczki, których koszt przekracza 10 tysięcy złotych.

Zdecydowanie najtańszą opcją spośród kierunków marzeń jest wyjazd do Hiszpanii. Koszty przelotu z Polski zaczynają się od 500 złotych, ale bilety lotnicze można znaleźć taniej w licznych promocjach. Noclegi w Hiszpanii są dostępne w różnych cenach, najtańsze zaczynają się od około 150 złotych za noc. Do tego należy dodać koszty wyżywienia, które są zbliżone do tych w Polsce. Na tygodniowe wakacje życia w Hiszpanii można się udać, wydając od 2500 złotych za jedną osobę.

Reklama

Większości Polaków nie stać na egzotyczne wakacje marzeń

Choć wielu z nas marzy o wizycie w Hollywood czy odpoczynku na egzotycznej plaży, to większości Polaków nie stać na tak odległe wyjazdy. Badanie pokazało, że zaledwie co piąty badany zadeklarował, że jest w stanie przeznaczyć na wakacje życia co najmniej 10 tysięcy złotych. To kwota wystarczająca, by odwiedzić wszystkie miejsca, które znalazły się na mapie wymarzonych kierunków wakacyjnych Polaków. Natomiast 19% respondentów przyznaje, że nie posiada żadnych wolnych środków finansowych, by spełnić swoje marzenie urlopowe.

16% ankietowanych jest w stanie przeznaczyć na wakacje od 2 do 4 tysięcy złotych, natomiast 13% badanych może wydać między 4 a 6 tysięcy złotych. Oznacza to, że państwa europejskie są najbardziej dostępne finansowo. Na urlop do Hiszpanii, która znalazła się w gronie najczęściej wymienianych destynacji wakacyjnych, może sobie pozwolić dwie trzecie osób, biorących udział w badaniu.

Badanie zostało przeprowadzone przez rankomat.pl na próbie reprezentatywnej dla dorosłych Polaków w wieku 18-65 lat. Ankieta była realizowana online i obejmowała 858 respondentów.