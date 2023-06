"Kupa faktów o kupie, czyli czego lepiej nie wąchać" zawiera wszystko, co dzieci kiedykolwiek chciałyby wiedzieć o kupie! Pełna zabawnie przedstawionych ciekawostek książka, w przyjazny i łatwy do strawienia sposób pogłębia wiedzę młodych czytelników. Wciągający tekst wielokrotnie nagradzanego Edwarda Kay’a jest niewyczerpanym źródłem zarówno informacji, jak i rozrywki.

Reklama

Autor odpowiada na najbardziej nurtujące pytania: Co znajduje się w naszych kupach? Co możemy "odczytać" ze skamieniałych odchodów dinozaurów? Czy starożytni Rzymianie używali moczu do wybielania zębów? Co nasza kupa może nam powiedzieć o naszym zdrowiu? Które zwierzęta przesyłają sobie wiadomości za pomocą bobków? Czy istnieje telefon zasilany energią pochodzącą z odchodów? Czy to prawda, że w zamierzchłych czasach używano kup jako broni podczas bitew?

Komiksowe grafiki autorstwa Mike'a Shiella stanowią idealne dopełnienie tekstu, które pozwoli najmłodszym zapamiętać z lektury jeszcze więcej! Z pewnością jest to książka, którą będą chętnie przeglądać samodzielnie! A słowniczek i indeks sprawią, że z łatwością wrócą do tematów, które najbardziej je zaciekawiły.

Reklama

W tej książce nie ma tematów tabu, a dzieci dowiedzą się z niej wszystkiego, o co od dawna chciały zapytać.

Kim są autorzy książki "Kupa faktów o kupie, czyli czego lepiej nie wąchać"

Edward Kay - wielokrotnie nagradzany autor książek i scenarzysta programów telewizyjnych dla dzieci i dorosłych. Z pewnością nie obrazi się, jeśli przeczytasz tę książkę w ubikacji. Mieszka w kanadyjskim Toronto i zdarzyło mu się już pisać o tamtejszej kanalizacji.

Mike Shiell - grafik, animator, twórca kreskówek i autor. Wedle jego przewidywań książka, którą trzymacie w rękach narobi w branży tyle szumu, że błyskawicznie trafi na listy topowych lektur do czytania na porcelanowym tronie.