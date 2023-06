Na pierwszy rzut oka coraz łatwiej jest być kobietą i dorastać jako kobieta. Wreszcie nastała równowaga płci, jeśli chodzi o obejmowanie zawodów; patrzymy też, jak nastolatki i młode kobiety prezentują swoją potęgę – w feminizmie podczas akcji #metoo i w kwestii zmian klimatu poprzez szkolne strajki. Dzięki rewolucji technologicznej dzisiejsze dziewczyny są pierwszym pokoleniem kobiet, które wychowywały się z wszechobecnymi ekranami i dostępem do Internetu. Zmiany te powodują, że wiele z nich opuszcza wiek nastoletni, dysponując niespotykanymi do tej pory możliwościami rozwoju.

Niektóre sprawy toczą się dla dziewczyn i kobiet znakomicie, inne jednak wprost przeciwnie. Wraz z większą wolnością, możliwościami wyboru i siłą pojawiają się także wielkie wyzwania. Wśród młodych ludzi wzrastają problemy ze zdrowiem psychicznym - problemy tego rodzaju wśród nastolatek i młodych kobiet narastają wręcz lawinowo. Samookaleczanie się dziewcząt w wieku 16-24 lat wzrosło z mniej więcej 6 procent w roku 2000, do około 20 procent w roku 2022.

Jakie problemy w przyjaźniach napotykają nastolatki?

Czym są rodzące się w młodej kobiecie uczucia, myśli i emocje? Jakie są fundamenty dobrego zdrowia psychicznego i jak kontrolować lęk? Jakie problemy w przyjaźniach napotykają nastolatki? Książka dr Tary Porter jest rodzajem biblii dla nastolatek i młodych kobiet. Od egzaminów po przyjaźń, od rodziny po miłość - w swojej książce autorka łączy wszystko, czego się nauczyła w praktyce psycholożki, aby zapewnić przystępne wyjaśnienia młodym kobietom na całym świecie. Nie zapomina też o współczesnej kwestii uzależnienia od ekranu czy o problemach z wagą i sylwetką.

"Ty mnie nie rozumiesz. Przewodnik po życiu, emocjach i relacjach. Dla dziewczyn i młodych kobiet"dr Tary Porter to kompendium wiedzy dla każdej nastolatki, które mówi o tym, jak poruszać się po młodej kobiecości w XXI wieku.

To kompleksowy poradnik, będący niczym ciepły list od mądrego przyjaciela lub starszej siostry. Autorka nie tylko rozumie perspektywę młodej osoby, ale także prowadzi ją przez wyzwania, przed którymi stoi. I przede wszystkim - sprawia, że nastolatka czuje się rozumiana.

Kim jest dr Tara Poter?

Dr Tara Poter pracuje z młodymi ludźmi w warunkach klinicznych od 1992 roku. Od uzyskania kwalifikacji psycholożki klinicznicznej w 1997 r. zajmuje się głównie dziewczętami i nastolatkami w ramach programu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (CAMHS) w północnym Londynie, regionie charakteryzującym się niezwykłą różnorodnością społeczno-ekonomiczną, etniczną i religijną. Uczyła również nauczycieli o zdrowiu psychicznym za pośrednictwem Anna Freud National Centre for Children and Families i regularnie pisuje o zdrowiu psychicznym w szkołach w Times Educational Supplement (TES). Jest edukatorką pomocniczą na uniwersytecie UCL, a także pracuje prywatnie. Regularnie pisze o zdrowiu psychicznym w szkołach w dodatku edukacyjnym "The Timesa".