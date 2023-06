Konkurs Mrs World to pierwszy na świecie konkurs piękności, w którym mogą brać udział zamężne kobiety. W Rosji właśnie odbył się finał tej imprezy. Nową Mrs World 2023 została Natalia Oskar. Pochodzi z Chabarowska, ale przeprowadziła się do Moskwy. Na co dzień zajmuje się śpiewaniem i aktorstwem.

Zwyciężczyni pokonała ponad 80 uczestniczek, ale wzbudziła niemałe kontrowersje. Tak duże, że sprawie przyjrzały się propagandowe, rosyjskie media. Krytycy konkursu uważają, że Oskar wygrała, bo "zbyt lubi zabiegi upiększające i operacje plastyczne" oraz "nie zasługuje na koronę".

"Nie było nikogo bez silikonu?", "wszystko napompowane", "czy sędziowie są ślepi?", "aż strach sobie wyobrazić inne uczestniczki"; "Wyczuwam mema" - komentowali przeciwnicy Oskar. Jak dowód pokazują jej zdjęcia na Instagramie i zwracają uwagę, że wygląda na nich jak zupełnie ktoś inny.

NEXTA po wygranej Oskar opublikowała jej zdjęcia i oświadczenie organizatorów konkursu. Napisali w nim, że zdjęcie nowej miss "wyszło niekorzystnie".

"W tym roku chcieliśmy uprościć wymagania dla uczestniczek.To nie jest konkurs modelek, ale mężatek i matek. Jesteśmy bardzo zdziwieni reakcją publiczności. Zdjęcie jest nieudane, robione z dołu. Na żywo wygląda zupełnie inaczej" - czytamy.

Rosyjska Mrs World: Idę własną drogą, wiem, że odpowiednia przygotowałam się do zawodów

Sama zainteresowana również odpowiedziała na zarzuty internautów.

- Jeśli chodzi o hejt, to nie obchodzą mnie takie opinie. Mają do tego prawo. Nie trzeba tracić czasu na czytanie, gdy ktoś jest ze mnie niezadowolony. Idę własną drogą, wiem, że odpowiednia przygotowałam się do zawodów i włożyłam w to dużo wysiłku - tłumaczyła w rozmowie z z serwisem Starhit.ru.

Według niej niekorzystne zdjęcia miały być efektem przemęczenia i długich prób do konkursu.

Oskar dementuje też to, że miałaby poddawać się operacjom plastycznym. Zapewnia, że jej szczupła sylwetka i twarz to wynik "samodyscypliny".

- Dwa lub trzy razy w tygodniu uprawiam sport z trenerem. Obserwuję swoją dietę i nie jem słodyczy (...). Pomaga mi dobrze wyglądać bez zabiegów i operacji - mówi.