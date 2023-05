Reklama

Dzień Matki to wyjątkowe święto. Każda mama zasługuje na to, by je uczcić i każda chce jego celebracji. Nie musi to jednak oznaczać konieczności kupowania drogich prezentów. Tego dnia najważniejsza jest pamięć o mamie, wyrażenie wdzięczności pod jej adresem i powiedzenie, że docenia się wszystko, co się od niej otrzymało. Telefon lub, jeśli to możliwe, wizyta, podczas której złoży się życzenia, to często najpiękniejszy prezent. Warto zadbać o to, by słowa, które skieruje się tego dnia do mamy, były pełne pięknych emocji. Nie wiesz, jak stworzyć taką wyjątkową kompozycję? Podpowiadamy, jak mogą brzmieć oryginalne życzenia na Dzień Matki.

Oryginalne życzenia na Dzień Matki - propozycja nr 1: na osobiste spotkanie

Reklama

Mamo, za miłość, dobro i cierpliwość, którymi obdarowujesz mnie od pierwszego dnia mojego życia - dziękuję. W dniu Twojego Święta życzę Ci, aby spełniały się Twoje marzenia, abyś miała czas dla siebie i aby świat każdego dnia ofiarowywał Ci taką samą ilość tego, co piękne, jak Ty ofiarowałaś mnie.

Reklama

Oryginalne życzenia na Dzień Matki - propozycja nr 2: do SMS-a

Mamo, nie znałabym świata, gdyby nie Ty. Nie widziałabym, co to miłość, gdyby nie Ty. Nie umiałabym dostrzegać piękna, gdyby nie Ty. Dziękuję za wszystkie lekcje, których mi udzieliłaś. Jesteś najlepszą nauczycielką i przyjaciółką. Kocham Cię.

Oryginalne życzenia na Dzień Matki - propozycja nr 3: do rozmowy telefonicznej

Mamo, za wszystko, co dla mnie zrobiłaś, nie da się odwdzięczyć, ale można podziękować. Przyjmij dziś ode mnie nie tylko życzenia wszystkiego, co dobre, ale także podziękowania za dobro, które ja od Ciebie dostałem. Dzięki niemu jestem sobą.

Oryginalne życzenia na Dzień Matki - propozycja nr 4: uniwersalne

Mamo, dopiero jako dorosła osoba wiem, jak trudnym zadaniem i ważną rolą jest opieka na dziećmi. Dziękuję za to, że wykonałaś je najlepiej, jak można było, że byłaś i jesteś wspaniałą aktorką w tym przedstawieniu. To nieprawda, że anioły nie istnieją. Ty jesteś tego dowodem! Żyj zdrowo, długo i radośnie, Kochana!

Oryginalne życzenia na Dzień Matki - propozycja nr 5: na bilecik do kwiatów

Mamo, w tym wyjątkowym dniu życzę Ci, abyś zawsze miała powody do uśmiechu, pogodę ducha i radość z każdego dnia. To nauczyłaś mnie uśmiechać się do życia. Teraz niech ono zawsze uśmiecha się do Ciebie!

Nie znalazłeś wśród naszych propozycji czegoś dla siebie? Zobacz jeszcze inne nasze życzenia na Dzień Matki: Życzenia na Dzień Matki 2023: Piękne i wzruszające wierszyki. Lista najlepszych