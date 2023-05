Reklama

Dzień Matki oficjalnie zawitał do polskiego kalendarza w 1914 roku, a po odzyskaniu niepodległości na stałe się w nim rozgościł. Od tego czasu co roku obchodzimy jedno z najpiękniejszych świąt.

Dzień Matki 2023: Nie zapomnij o życzeniach

Dzień Matki - jak co roku - wypada 26 maja, czyli dziś. W tym dniu warto podziękować swojej Mamie za miłość i troskę. Wiele osób decyduje się w tym dniu na kupno lub zrobienie prezentu, jednak równie ważną rolę odgrywają życzenia, które do nich dołączamy.

Życzenia na Dzień Matki: Najlepsze gotowe wierszyki

Życzenia na Dzień Matki możemy wymyślić sami lub wspomóc się gotowymi wierszykami. Wiele osób decyduje się na samodzielne przygotowanie życzeń dla Mamy, ponieważ dzięki temu mogą w nich nawiązać do indywidualnych cech danej kobiety lub jej hobby.

Są jednak i takie osoby, które preferują gotowe życzenia na Dzień Matki. Mogą je wykorzystać w całości lub lekko zmodyfikować według swoich potrzeb. Właśnie dla nich przygotowaliśmy zbiór najlepszych życzeń na Dzień Matki. Poniżej znajdziecie nie tylko zabawne i krótkie wierszyki, ale też piękne i wzruszające.

Zabawne życzenia na Dzień Matki 2023

Jeśli wasza Mama ma poczucie humoru, to warto w ramach życzeń na Dzień Matki powiedzieć lub napisać jej coś zabawnego. Wywołanie uśmiechu na twarzy Mamy z pewnością zostanie przez nią docenione.

*

Ty dałaś mi dom i całe swoje serce,

Więc składam Ci Mamo życzenia w podzięce.

Jesteś mą ostoją, mym całym wszechświatem.

I zawsze już będę twoim małym "wariatem"

*

Życzę Ci dziś droga Mamo szczęścia i radości

Zdrowia i spełnienia marzeń, kuchni pełnej gości

Lecz najbardziej, z głębi serca życzę Ci byś w końcu

Ten Dzień Mamy miała częściej, może raz w miesiącu?

*

Dużo Mamie mówić miałem – lecz gdy biegłem, zapomniałem.

Więc Mamusiu nadstaw uszka i zapytaj się serduszka:

niech Ci powie jego bicie, że ja kocham Cię nad życie.

*

Mamo! Jesteś bombowa, nawet gdy Cię boli głowa.

Więc dostaniesz dziś buziaka od swojego dzieciaka!

Najlepsze życzenia na Dzień Matki!

Krótkie życzenia na Dzień Matki 2023

Życzenia na Dzień Matki mogą mieć różne formy – mogą być krótkie lub długie, rymowane lub nie, w formie wierszyków lub prozy. Wielu z nas zanim przejdzie do właściwego świętowania Dnia Matki chce już wcześniej wysłać Mamie coś miłego – SMSem lub Messengerem. W tym celu właśnie przygotowaliśmy dla Was kilka krótkich wierszyków na Dzień Matki, które idealnie pasują do komunikatorów internetowych.

*

Mamo, Mamo! Coś ci dam!

Małe serce, które mam.

A w tym sercu róży kwiat,

Mamo, Mamo – żyj 100 lat!

*

Tak trudno mi wyrazić to, co w sercu czuję,

więc powiem jedno słowo - Kochana Mamo: DZIĘKUJĘ

*

Kochana Mamo, podbijaj cały świat.

Uśmiechaj się szeroko i żyj nam tysiąc lat.

*

Kochana Mamo! Niech ten radosny dzień

na zawsze Twe troski odsunie w cień.

Niech się śmieje do Ciebie świat,

blaskiem szczęśliwych i długich lat!

Piękne i wzruszające życzenia na Dzień Matki 2023

Dzień Matki 2023 to wzruszające święto, w którym dziękujemy Mamom za miłość i poświęcenie. Jeśli wolicie, by wasze życzenia raczej wywołały łzę wzruszenia niż uśmiech na twarzy, to mamy kilka propozycji. Oto piękne i wzruszające życzenia na Dzień Matki 2023.

*

Kochana Mamo, Dziękuję Ci za to, że zawsze byłaś przy mnie,

Dziękuję za każdy wspólnie spędzony dzień,

Za pokazywanie mi świata z różnych perspektyw,

Za uczenie bycia odważnym i walecznym,

Wolnym i otwartym na innych ludzi.

Kocham Cię Mamo za wszystko i na zawsze!

*

Dziękuję za opiekę i uczuć Twych ogrom.

Za nieprzespane noce, za ciepły kochający dom.

Za to, że zawsze mogę Ci wszystko opowiedzieć.

Zaśmiać się, wypłakać, po prostu posiedzieć.

*

Ile to już wspólnych lat, radości i wzruszeń?

Ile smutków i kłopotów i serca poruszeń?

Naszych rozmów, śmiechu, płaczu chyba dziś nie zliczę

Jesteś mamą, przyjaciółką - kocham Cię nad życie.

Dziś obchodzisz swoje święto, lecz i ja świętuję

Za Twą miłość i oddanie z serca Ci dziękuję!

*

Kochana Mamo - zacznę zwyczajnie,

że z Tobą w domu jest fajnie:

i w deszczu i w słotę, w smutku, w radości,

wspierasz i uczysz życia w miłości.

Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować,

skromny bukiecik kwiatów darować.

*

Mamo! Ty mnie życia uczyłaś,

wszystko, co miałaś mi poświęciłaś,

nikt nie ofiaruje nigdy mi więcej.

Dziś, Ci więc serce me daje w podzięce.

Szczęścia, zdrowia, pomyślności,

samych w życiu chwil radości,

żadnych smutków, trudów, łez,

niech się spełni to, co chcesz!

