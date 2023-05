Minione trzy lata to szereg zmian w mediach społecznościowych. W dobie pandemii nie tylko użytkownicy indywidualni, ale też firmy przeniosły większość swoich aktywności do sieci. W siłę urósł także rynek e-commerce. Pojawiło się też większe zainteresowanie zakupem online – właśnie z poziomu platform społecznościowych.

Reklama

Jak się jednak okazuje, pomimo iż świat w ciągu ostatnich lat bardzo się zmienił, użytkownicy mediów społecznościowych pozostają wierni tym samym platformom. Numerem jeden cały czas pozostaje Facebook – w badaniu, zrealizowanym na zlecenie BrandLift, wskazał go co drugi Polak (50 proc.). Na drugim miejscu znalazł się YouTube, który w ciągu trzech lat zdobył o 6 punktów procentowych więcej (18 proc.). Na trzeciej pozycji plasuje się Instagram, który pozostaje ulubionym medium dla 17 proc. Polaków.

Tik Tok rośnie w siłę

Reklama

Uwagę przyciąga „konkurent” trzech najpopularniejszych platform – TikTok, który przez trzy lata potroił liczbę użytkowników [1]. W badaniu, realizowanym w 2019 roku, praktycznie nikt nie wskazywał go jako ulubione mediów, a w 2023 roku potwierdziło to już 8 proc. ankietowanych. Jednak mimo wszystko nie prześcignął on czołowych social mediów.

– Chociaż świat social mediów bardzo często jest nieprzewidywalny, konsumenci przywiązują się do platform i to w nich poszukują zarówno najnowszych trendów, inspiracji, jak i pomysłów na spędzanie wolnego czasu. Wiele osób prognozowało, że TikTok ze względu na rosnącą popularność zdominuje rynek, a tym samym wyprzedzi swoją konkurencję, okazuje się, że nie jest to taka prosta droga. TikTok ze względu na specyficzny content, jak i dość młodą grupę odbiorców nie zagarnął wszystkich użytkowników – wyjaśnia Karina Hertel, Partner Zarządzający BrandLift.

Porady kulinarne, kosmetyczne oraz sprzęt elektroniczny – tego szukamy w topowych social mediach

Reklama

Wszystkie social media mają swoją unikalną specyfikę, mimo to w większości z nich użytkownicy najczęściej wchodzą w bardzo podobne, pasywne interakcje – przeglądanie contentu i ewentualnie „lajkowanie”.

Jak się jednak okazuje zarówno na Instagramie (36 proc.), jak i platformie YouTube (38 proc.) najbardziej istotnym obszarem w zakresie porad influencerskich są przepisy kulinarne. 34 proc. z nas poszukuje na Instagramie porad z obszaru beauty, natomiast 26 proc. sięga po materiały wideo udostępniony na YouTubie, by dowiedzieć się czegoś więcej o sprzęcie elektronicznym.

Na TikToka również najczęściej zaglądamy, aby śledzić przepisy i porady kulinarne (30 proc.). Na drugim miejscu znalazły się porady z obszaru zdrowia i dobrego samopoczucia (29 proc.), a na trzecim sfera beauty (26 proc.).

[1] Dane z badania „Rola mediów społecznościowych w działalności influencerskiej. Raport BrandLift”