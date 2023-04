Czy klasyczne zegarki odchodzą do lamusa?

Reklama

Większość z nas nosi zegarki – zadeklarowało tak 55% Polaków. Coraz częściej jednak tradycyjny czasomierz zastępujemy smartwatchem. Aż 48% osób spośród zadeklarowanych użytkowników zegarków wybiera wyłącznie inteligentny, a 9% korzysta z niego zamiennie z klasycznym. Przywiązanie do tradycyjnego, z tarczą i wskazówkami, deklaruje 29% użytkowników, a 11% wybiera model elektroniczny. Jak często korzystamy ze smartwatchy? Przeważająca większość posiadaczy nosi go codziennie. Spoczywa on na nadgarstku każdego dnia u 81% użytkowników, kilka razy w tygodniu u 10%, a w dni robocze – od poniedziałku do piątku u 5%.

Smartwatche cenimy przede wszystkim za opcje pomagające nam dbać o ruch i zdrowie, a także ułatwiające komunikację dzięki połączeniu ze smartfonem. Wśród pięciu najczęściej używanych funkcji, na podium znalazło się: liczenie kroków, jakie przeszliśmy w ciągu dnia (robi to 80% użytkowników), mierzenie tętna lub ciśnienia krwi (44%) oraz odbieranie powiadomień z telefonu (41%). Na kolejnych miejscach plasują się: monitoring snu (36%) oraz tryby sportowe/treningowe (33%). Najchętniej używane tryby sportowe dotyczą przede wszystkim takich aktywności, jak: jazda na rowerze (65%), marsz (60%), bieganie (55%), fitness (37%), siłownia (28%) oraz pływanie (22%).

Reklama

Im drożej, tym lepiej?

Posiadacze smartwatchy zapytani o 5 kluczowych cech decydujących o wyborze zegarka, wskazali: długi czas pracy baterii – co najmniej 7 dni na jednym ładowaniu, cenę, obecność funkcji monitorujących zdrowie (wszystkie z ponad 50% wynikiem), odporność na wodę i kurz, funkcje sportowe, monitorujące i analizujące trening (ponad 40%) oraz elegancki wygląd – żeby smartwatch pasował na każdą okazję (36%). Większość posiadaczy smartwatchy (60%) jest w stanie na nie wydać nie więcej niż 900 zł. Jest też spora grupa osób, która przeznaczy na zegarek odpowiadający ich wymaganiom nieco więcej – odpowiednio: do 1200 zł – 14%, do 1500 zł – 12% i do 2000 zł – 9%. Te najwyższej klasy, kosztujące powyżej 2000 zł, znajdują się w kręgu zainteresowań 5%. Paradoksalnie wysoka cena smartwatchy z półki premium, może okazać się zachętą dla przedsiębiorców, ponieważ wydatek ten można wpisać w koszty prowadzenia działalności.

– Bazując na art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatek poniesiony w związku z zakupem zegarka typu smartwatch będzie można zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem że pomiędzy poniesieniem wydatku a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu zaistnieje związek przyczynowy, tj. wydatek związany jest z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie jest wykorzystywany na cele osobiste podatnika czy jego pracowników – mówi Anna Misiak, doradca podatkowy, przewodnicząca zarządu mazowieckiego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Rynek z wysokim potencjałem rozwoju

Smartwatche już są popularne, a prawdopodobnie będą jeszcze bardziej – aż 52% z nas rozważa zakup inteligentnego zegarka. A co mogłoby nas skłonić do tego, by zaczął nam towarzyszyć na co dzień? Badani wybrali 5 kluczowych cech. Obok promocyjnej ceny (65%), najważniejsze są funkcje zdrowotne – monitorujące zdrowie serca, np. mierzenie ciśnienia krwi, analiza EKG (51%) oraz wytrzymałość: bateria działająca min. 7 dni, odporność na wodę i kurz oraz elegancki wygląd podobny do klasycznych zegarków. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom smartwatche nie tylko coraz lepiej spełniają oczekiwania konsumentów, ale także wizualnie coraz bardziej przypominają swoje tradycyjne odpowiedniki.