Okazuje się, że aż 92% z nas jest aktywna. Jesteśmy fanami spacerów (75%), jazdy na rowerze (63%) i biegania (36%) – to 3 najczęściej podejmowane formy ruchu, a za nimi plasują się pływanie, siłownia i taniec. Dlaczego ćwiczymy? Najważniejszym czynnikiem okazała się poprawa zdrowia. W zdecydowanej większości trenujemy na własną rękę, dlatego pomocny może okazać się smartwatch – podręczny trener, narzędzie monitorujące zdrowie i wyniki, a także skuteczny motywator.

Ulubione sporty uprawiane przez Polaków

Jakie są nasze ulubione aktywności sportowe? Blisko 75% wybiera spacer, prawie 63% jazdę na rowerze, a 36% biega. Co ciekawe, wiek nie gra tu roli – te 3 aktywności są niemalże równie popularne zarówno wśród najstarszych, jak i najmłodszych ankietowanych. Chodzimy bardzo często – blisko 40% spośród osób, które zadeklarowały spacerowanie, robi to codziennie! A prawie połowa od 2 do 4 razy w tygodniu (48%). Na rowerze codziennie jeździ 11% zadeklarowanych rowerzystów, jeden na trzech 2-3 razy w tygodniu, a co czwarty raz w tygodniu.

Prawie 1/3 spośród biegających Polaków uprawia jogging raz w tygodniu, 41% biega 2-3 razy w tygodniu, codziennie zaś jedynie 7%. Na kolejnym miejscu jest pływanie – 39%. Podobną popularnością cieszą się ćwiczenia na siłowni (w tym kalistenika) oraz taniec, odpowiednio po 20% i 18% wskazań. Siłownia jest domeną mężczyzn – wybiera ją co 4 pan, natomiast co 4 pani preferuje ruch w postaci tańca. Kolejnymi ulubionymi aktywnościami Polaków jest nordic walking (15%), sporty zespołowe (piłka nożna, koszykówka, siatkówka – 14%) oraz aktywności zimowe, tj. narty i snowboard (12%).

Co nas motywuje do ćwiczenia?

Jako najważniejszy powód, dlaczego podejmujemy aktywność sportową, respondenci podali zdrowie (ponad 84%). To ważniejszy czynnik dla kobiet (ponad 87%) niż mężczyzn (ponad 80%). Podobnie rzecz się ma przy drugiej najważniejszej przyczynie podejmowania aktywności fizycznej „żeby ładnie wyglądać” – z tego powodu ćwiczy 37% kobiet vs. 29% mężczyzn. Na trzecim miejscu plasuje się chęć utraty wagi – to powód podjęcia aktywności fizycznej dla co trzeciej ankietowanej osoby, niezależnie od płci. Również prawie 1/3 Polaków ćwiczy, bo to ich pasja. Natomiast 14% ankietowanych podchodzi do sprawy bardziej wyczynowo - chcą osiągać coraz lepsze wyniki (to ważniejsze dla panów – 19% niż kobiet – 10%).

Przeważająca większość z nas, czyli 92%, ćwiczy na własną rękę, bez wsparcia eksperta czy trenera (za dodatkową opłatą korzysta z jego pomocy jedynie 3% respondentów). Na zajęciach grupowych ćwiczy 12% z nas.