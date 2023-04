Wśród globalnych trendów fitness w 2022 roku przodowała technologia przenośna (wearables). Urządzenia do monitorowania postępów, pulsometry i smartwatche są niezwykle przydatne użytkownikom, bo z roku na rok coraz więcej osób chce na bieżąco śledzić swoją aktywność fizyczną. Informacje o treningu, pomiar prędkości, dystansu i tętna motywuje ćwiczących do osiągania jeszcze lepszych wyników. Ze statystyk wynika, że dużą popularnością w ubiegłym roku cieszyły się również: ćwiczenia online, trening w domu, aktywność na świeżym powietrzu, trening z wolnymi ciężarami i ćwiczenia odchudzające.

– Teraz fitness to jest mieszanka, bo kiedyś głównie to był callanetics, pilates, ćwiczenia domowe, natomiast teraz wychodzimy outdoorowo. Wychodzimy bardziej do ćwiczeń z wykorzystaniem naturalnych przeszkód. Jest to łączenie chodzenia, biegania, roweru czy pływania z ćwiczeniami funkcjonalnymi – mówi agencji Newseria Lifestyle Adrianna Palka.

Pierwszy w Polsce fitness klub Pod Skocznią otworzyła w 1983 roku Hanna Fidusiewicz – absolwentka warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Od dzieciństwa była ona związana ze sportem wyczynowym, reprezentowała Polskę w gimnastyce sportowej, ukończyła również kurs aerobiku w Paryżu. Zakres usług jej klubu nie był wówczas szeroki, ograniczał się przede wszystkim do zajęć przy muzyce. W tamtych czasach fitness miał bowiem szczególną oprawę. Ważna była odpowiednia ścieżka dźwiękowa, a osoby ćwiczące dbały o charakterystyczne stroje.

– Kiedyś była taka moda, że zakładało się frotki, zakładało się stroje kąpielowe albo body na getry, a teraz się to zmieniło. Teraz ten sport jest bardziej ciężki, ale też dociera do większej liczby osób, nie ma takich ograniczeń. Kiedyś były też specjalne układy choreograficzne, natomiast teraz nieważna jest muzyka. Ważne jest to, żeby się dobrze czuć, żeby znaleźć swoją przestrzeń i żeby z tego sportu mieć przyjemność – mówi Adrianna Palka.

Trenerka zwraca uwagę, że fitness to teraz bardzo szerokie pojęcie. Jej zdaniem w przypadku aktywności fizycznej nie ma jednak znaczenia klasyfikacja czy szufladkowanie. Najważniejszy jest ruch, zdrowy styl życia i dbanie o kondycję.

– Jeżeli mamy przyjemność, to też przekłada się to na efekt treningowy i oczywiście na sylwetkę fit, która może być piękna, bo przede wszystkim ważna jest akceptacja siebie. Nie ma ideałów, nie można się porównywać, tylko trzeba być zadowolonym z samego siebie – dodaje.