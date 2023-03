- Trzeba działać tu i teraz. Wśród dzieci i młodzieży mamy do czynienia nie tyle z problemem, co z epidemią otyłości. Wszyscy muszą się zaangażować – nauczyciele, rodzice, dziadkowie. Bo wiadomo, że w zdrowym ciele zdrowy duch – powiedziała Miss Polonia z 1992 r. i autorka programów kulinarnych Ewa Wachowicz, zachęcając do udziału w akcji "Smoczy apetyt na zdrowie". Celem tego projektu jest zapobieganie nadwadze i otyłości u najmłodszych.

Akcję, zaprezentowaną dziennikarzom w czwartek, realizuje teatr Groteska z Fundacją Zdrowia Publicznego i szpitalami: św. Ludwika, Żeromskiego, Dietla i z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym.

W ramach "Smoczego apetytu na zdrowie" odbędzie się konkurs rysunkowy dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych – prace można składać do 30 kwietnia. Rozdanie nagród nastąpi w trzecim tygodniu maja. Na 17 kwietnia organizatorzy zaplanowali konferencję naukową z udziałem przedstawicieli środowiska medycznego, dietetyków i pedagogów. Uczestnicy spotkania będą rozmawiać m.in. o edukacji prozdrowotnej rodzin i o roli nauczyciela we wspieraniu dziecka z otyłością.

W pierwszy weekend czerwca, kiedy pod Wawelem trwa Wielka Parada Smoków, odbędzie się piknik Zielone Królestwo. W programie pikniku są konkursy – m.in. na pokolorowanie dobrych produktów i wyczernienie złych, ułożenie puzzli piramidy żywnościowej, wyławianie skarbów, nakarmienie owieczki zdrowymi produktami, przygotowanie dobrego koszyka Czerwonego Kapturka. Za udział w konkurencjach uczestnicy otrzymają certyfikaty Zielonego Królestwa.

Podczas pikniku będą dostępne dla uczestników stoiska szpitali, konsultacje, analiza składu ciała. Wolontariuszami mają być studenci dietetyki Collegium Medicum UJ.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dzieci w Polsce tyją najszybciej w Europie. Z problemem nadmiernej masy ciała zmaga się 10 proc. dzieci w wieku od roku do trzech lat, 30 proc. dzieci w wieku wczesnoszkolnym i 22 proc. młodzieży do 15. roku życia.(PAP)

