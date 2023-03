Hortensje to piękne kwiaty, które zdobią nasze ogrody i balkony. Aby cieszyć się nimi przez całą wiosnę i lato, należy zadbać o odpowiednie przygotowanie hortensji do sezonu wegetacyjnego. W tym artykule przedstawimy kilka prostych kroków, które pozwolą Ci przygotować hortensje do wiosny.

Przycięcie. W pierwszej kolejności należy przyciąć hortensje. Najlepiej zrobić to wczesną wiosną, tuż przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego. W przypadku hortensji ogrodowej, przycinamy wszystkie pędy na wysokości około 30 cm od ziemi. W przypadku hortensji pnącej, usuwamy tylko martwe i chore pędy. Nawożenie Nawożenie. Po przycięciu hortensji, warto zadbać o ich odpowiednie nawożenie. Można zastosować specjalny nawóz dla hortensji, który zawiera dużo potasu. Potas pozwala na lepsze kwitnienie i wzrost rośliny. Nawóz należy dawkować zgodnie z zaleceniami producenta. Podlewanie Podlewanie. Warto zadbać o odpowiednie nawodnienie hortensji. Roślina ta wymaga regularnego podlewania, zwłaszcza w okresie wiosennym, gdy temperatura zaczyna rosnąć. Należy pamiętać, aby ziemia była wilgotna, ale nie przemoczona. Ochrona przed mrozem Ochrona przed mrozem. Wczesna wiosna to czas, gdy temperatura wciąż jest niska, a rośliny są narażone na mróz. W przypadku hortensji, należy pamiętać o zabezpieczeniu rośliny przed mrozem. Można to zrobić poprzez okrycie rośliny folią ogrodniczą lub jutową, która zabezpieczy roślinę przed zbyt niską temperaturą. Stymulacja kwitnienia Stymulacja kwitnienia. Jeśli chcemy, aby nasze hortensje pięknie kwitły przez całą wiosnę i lato, warto zastosować stymulator kwitnienia. Stymulator zawiera dużo fosforu, który pozwala na lepsze i obfitsze kwitnienie rośliny. Stymulator należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Wniosek Przygotowanie hortensji do wiosny jest bardzo ważne, aby roślina pięknie kwitła przez cały sezon wegetacyjny. Warto pamiętać o odpowiednim przycięciu, nawożeniu i podlewaniu hortensji, a także ochronie przed mrozem. Dzięki tym prostym krokom, możesz cieszyć się pięknymi i zdrowymi hortensjami w swoim ogrodzie przez cały sezon.