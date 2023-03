Reklama

Odpowiednie oświetlenie

Odpowiednie oświetlenie - storczyki lubią jasne, ale rozproszone światło, więc najlepiej umieścić je na parapecie okna, które nie jest wystawione na południowy lub zachodni słońce.

Podlewanie

Regularne podlewanie - storczyki potrzebują wilgoci, ale nie lubią nadmiaru wody, dlatego należy podlewać je regularnie, ale umiarkowanie.

Reklama

Najlepiej używać wody o temperaturze pokojowej, a nie zimnej.

Temperatura

Odpowiednia temperatura - storczyki lubią umiarkowaną temperaturę, w okolicach 20-25 stopni Celsjusza w dzień i nieco niższą w nocy. Należy unikać zimnych przeciągów i nagłych zmian temperatury.

Nawożenie - storczyki potrzebują odżywczych składników, więc należy je regularnie nawozić specjalnymi nawozami do storczyków. Najlepiej stosować nawozy w płynie, co 2-3 tygodnie.

Odpowiednia wilgotność powietrza - storczyki lubią wilgotne powietrze, dlatego warto rozważyć zakup nawilżacza powietrza lub umieszczenie rośliny na podstawce z mokrą gąbką.

Reklama

Przycinanie

Przycinanie - storczyki należy przycinać regularnie, aby pobudzić ich wzrost i kwitnienie. Należy przycinać tylko suche lub uszkodzone liście i pędy.

Repotting - storczyki należy przesadzać co kilka lat, aby zapewnić im odpowiednią przestrzeń do wzrostu. Należy używać specjalnej mieszanki podłoża do storczyków.

Pamiętając o tych kilku czynnikach, możemy cieszyć się pięknymi kwiatami storczyków przez wiele miesięcy.