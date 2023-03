Dom, czy studio - które miejsce jest lepsze?

Odpowiedź wcale nie jest prosta i oczywista. Podobnie jak z wizytą u lekarza - idąc do niego zdajemy się na jego wiedzę i doświadczenie. Najpierw przeprowadza wywiad, robi "rekonesans", a następnie stawia diagnozę. W przypadku sesji zdjęciowej zachować się dokładnie tak samo- oddać się w ręce fotografa i mu… zaufać. Profesjonalista już po jednej rozmowie znajdzie rozwiązanie, które spełni oczekiwania drugiej strony, a przy okazji będzie uwzględniało bardzo ważne aspekty, na które rodzic może nie zwrócić uwagi, a mają one ogromne znaczenie podczas pracy - np. światło, które w fotografii jest absolutną podstawą. Oczywiście wśród fotografów znajdą się "wyznawcy" obu z rozwiązań. Jedni bowiem mają przetestowane studio, ze światłem, które potrafią ustawić w mgnieniu oka (co jest istotne w przypadku małych modeli, którzy mają nadmiar energii). Inni z kolei wybiorą naturalne warunki oświetleniowe w domu. Co ważne - każdy fotograf posiada własną specjalizację i wybierając tego, który wykona sesję naszemu maluszkowi, dobrze jest zweryfikować portfolio pod kątem miejsca wykonywania sesji. Ważny tip: Nie trzeba jednak decydować się na fotografa. Coraz popularniejszym rozwiązaniem stają się autorskie sesje, wykonywane przez rodziców, a w internecie można znaleźć wiele kursów zdradzających tajniki fotografii.

Jaki trend dominować będzie w 2023 roku?

Jak w wielu branżach kreatywnych, głównym trendem stał się minimalizm (w myśl zasady "mniej znaczy więcej". Co to oznacza?

zdjęcia wykonywane są na jednolitym tle np. na tle białej ściany, na jasnej kołdrze,

liczba rekwizytów na sesji jest ograniczona do minimum np. sesja roczkowa to sesja z białym balonem, sesja na dwa latka to sesja z drewnianą cyferką "2",

fotografie wykonywane są pod światło zgodnie z zasadą "High Key", czyli z przewagą jasnych tonów,

należy usunąć z otoczenia/tła wszystko, co jest zbędne, przypadkowe,

należy główną uwagę skupić na dziecku.

- Kluczem do zrobienia dobrej fotografii jest światło. Wystarczy poznać kilka sztuczek, żeby to światło było naszym "pomysłem" na zdjęcie, a jednocześnie możemy stworzyć zdjęcie, które zawsze będzie klasyczne, piękne i ponadczasowe,stworzyć kadry które się nie zestarzeją - mówi Sonia Kumidaj, autorka kursu Fotomama, której zdjęcia zostały opublikowane w brytyjskim VOGUE. - Nie chcemy, żeby dodatki na sesji noworodkowej rozpychały się łokciami. Aby grały pierwsze skrzypce. Chcemy skupić uwagę, na tym, co najważniejsze- na naszym dziecku - dodaje ekspertka.

Sesja minimalistyczna - jak ustawić dziecko do zdjęcia?

Ustawienie maluszka jest bardzo istotne i nie powinno być przypadkowe. Jak tłumaczy Sonia Kumidaj: Tutaj z kolei z pomocą przychodzi nam kolejna królowa fotografii - perspektywa. Zupełnie inaczej wygląda dziecko sfotografowane z góry, a zupełnie inaczej z dołu, bardzo ważne, w jakim miejscu znajduje się aparat lub komórka w stosunku do pozycji dziecka. Dodatkowo pozycja dziecka również ma ogromne znaczenie, ułożenie ciała, główki, stópek. Ważny tip w pozycji leżącej: główka zawsze będzie lepiej wyglądać jak będzie wyżej niż reszta ciała- więc wystarczy podłożyć poduszkę pod główkę i kadr od razu się zmienia na lepszy:)A co z rolą mamy i taty? Czy powinni być na zdjęciu? Oczywiście zdjęcia rodzinne to bardzo ważne zdjęcia. Rodzice jak najbardziej mogą wziąć udział, ale nie muszą być to typowe portrety kiedy mama i tata patrzą bezpośrednio w obiektyw. Wyjątkowym pomysłem na zdjęcie minimalistyczne są np. “duże”ręce taty trzymające noworodka- takie zdjęcie idealnie obrazuje jak małe było dziecko tuż po narodzinach.

Jaki kolor wybrać?

Biel, jako delikatny kolor, pięknie eksponujący kruchość i drobność maluszka- to doskonałe rozwiązanie. Drugą wielką miłością minimalizmu są zdjęcia czarno-białe -dlatego warto na etapie obróbki zdjęć zdecydować się także na takie wersje prac. Rodzice często wykonują z nich tryptyk, który można powiesić w pokoju: trzy zdjęcia ukazujące stópki maluszka, ujęcia w dłoniach rodzica i zbliżenie buzi lub np. trzy portrety dziecka z trzema różnymi minkami.

Sesja dziecięca to wspaniałe wydarzenie w życiu rodziców. Wykonujemy je, by zatrzymać czas na zawsze, więc warto zadbać o to, aby prace nawet po latach zapierały dech w piersiach i powodowały łezkę w oku ze wzruszenia. Właśnie dlatego minimalizm jest rozwiązaniem, które sprawi, że prace nabiorą ponadczasowego charakteru.