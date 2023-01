Zwiększony dostęp do świadczeń zdrowotnych oraz działania z obszaru zdrowia publicznego pozwalają mieszkańcom zachować dobrostan, a także na wczesnym etapie wykryć chorobę. Autorzy Indeksu Zdrowych Miast – badacze ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej we współpracy z Grupą LUX MED – zdefiniowali, które czynniki wpływają na kondycję zdrowotną mieszkańców polskich miast. Analizie poddanych zostało ponad 2,5 tys. programów polityki zdrowotnej i działań w ramach Narodowego Programu Zdrowia, które pogrupowano na ponad 20 kategorii tematycznych. Żeby opracować ranking, wybrano dwa czynniki – liczbę programów i działań prozdrowotnych realizowanych przez poszczególnie miasta oraz ich średni koszt realizacji w przeliczeniu na mieszkańca. Liderem w kategorii Zdrowie zostało Opole. Na podium znalazły się też Warszawa oraz Chorzów. Przeanalizowane przez badaczy dane, pozwalają na ocenę zaangażowania miast w działania dotyczące zdrowia publicznego.

– Tworząc Indeks Zdrowych Miast, zadaliśmy sobie wiele pytań: co oznacza termin zdrowe miasto, jakie są główne obszary, w których miasta mogą i podejmują działania, aby poprawić jakość życia, a zarazem zdrowia mieszkańców. Te analizy pozwoliły nam ocenić, które miasta w Polsce oferują mieszkańcom najszerszy dostęp do programów zdrowotnych – wyjaśnia dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, Prorektor ds. nauki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Wśród kategorii programów przeanalizowanych w ramach obszaru Zdrowie uwzględniono m.in. programy przeciwdziałające rozwojowi chorób układu krążenia, przeciwdziałanie wadom postawy, działania ograniczające choroby układu oddechowego, ale także działania wspomagające poprawę prokreacji.

– Na co dzień edukujemy naszych Pacjentów, jak ważna jest rola profilaktyki zdrowotnej. Warto cały czas przypominać, że wczesne wykrycie choroby pozwala na całkowity powrót do zdrowia. Równie ważne jest żeby miasta dawały swoim mieszkańcom możliwość i przestrzeń do dbania o swoje zdrowie, angażując się w akcje prozdrowotne. Wielu z nas odkłada badania na później, zapominając, że zdrowie nie poczeka – podkreśla Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED.

Obszar zdrowia był jedną z ośmiu analizowanych kategorii w raporcie poświęconym kondycji polskich miast. Tuż obok znalazły się: ludność, usługi komunalne i społeczne, edukacja, mieszkalnictwo, środowisko, infrastruktura i przestrzeń. Indeks Zdrowych Miast jest inicjatywą coroczną. Kolejny raport zostanie opublikowany jesienią tego roku.