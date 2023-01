Pierwsze miejsce w badaniu jako najlepszy kierunek edukacji zajmują ex aequo kierunki informatyczne, marketingowe oraz ekonomiczne.

Najwyższe zarobki można oczekiwać w branży matematycznej, statystycznej, ekonomicznej, a zaraz po niej w branży analizy danych. Odpowiednio jest to ponad 19 oraz 16 tysięcy złotych miesięcznie.

Najwięcej ofert pracy znaleziono na pozycjach związanych z inżynierią (1.miejsce), finansami, księgowością, biznesem (2.miejsce), oraz w matematyce/statystyce (3.miejsce).

Największe szanse w możliwości znalezienia pracy zdalnej odnotowano w inżynierii (1.miejsce), finansach, księgowości, biznesie (2.miejsce), oraz w branży IT (3.miejsce).

Największy wzrost w sektorze pracy odnotowano w kategorii języka polskiego oraz copywritingu, bo aż 3.25% z roku 2019 na 2020.

Kierunki psychologiczne, medyczne oraz pedagogiczne zajmują pierwsze 3 miejsca w rankingu najczęściej wyszukiwanych kierunków studiów. Psychologia to aż 145750 wyszukiwań w ciągu ostatniego roku.

W kraju najrzadziej można spotkać kierunki związane z modą, tekstyliami, kostiumami i włókiennictwem.

Największy spadek w zatrudnieniu w latach 2019-2020 zarejestrowano w branży turystycznej i wyniosło -6.25%.

Kierunki polonistyczne i teologiczne rejestrują najmniejsze zainteresowanie i zajmują ostatnie dwa miejsca w badaniu. Zarejestrowana tylko 750 wyszukiwań dla teologii i 450 dla polonistyki.

Ranking stworzony przez Preply jest oparty na wynikach obejmujących rozwój sektorów pracy, średnie wynagrodzenie, liczbę oferowanych stanowisk, elastyczność, dostępność kierunku studiów i popularność kwalifikacji.

Zawody w branży IT zyskały na popularności, ponieważ rozwój tego sektora z roku 2019 na 2020 wyniósł 2,37%, co daje drugi największy wzrost ze wszystkich analizowanych grup. Dodatkowo zawody te cieszą się dużą możliwością pracy zdalnej, która w ostatnich latach jest coraz bardziej pożądana przez pracowników. Na tle innych zawodów stanowiska związane z IT są na trzecim miejscu w rankingu najczęściej dostępnych stanowisk pracy online w Polsce.

Analizując liczbę kierunków w Polsce, wyłoniono zwycięską grupę. Miejsce pierwsze należy do specjalizacji związanych z medycyną, biomedycyną i pielęgniarstwem. W tej kategorii posiadamy największy wybór uczelni i kierunków w naszym kraju w porównaniu do innych grup zawodowych z naszego badania. Co ciekawe, studia te są również drugim najczęściej wyszukiwanym hasłem w Google na obszarze Polski.

Pod lupę wzięto również liczbę wolnych stanowisk pracy w stosunku do branży/ kwalifikacji. W kategorii inżynierii i robotyki znaleźliśmy najwięcej ofert (16 761 stanowisk), co daje jej status zwycięzcy w tej analizie.

Zbadano również, jakie kwalifikacje trzeba posiadać, aby szanse na wysokie zarobki były największe. Okazuje się, że matematyka, statystyka i ekonomia są tutaj górą. Zajmują one pierwsze miejsce w rankingu najwyżej opłacanych zawodów w badaniu. Na stanowisku z tymi umiejętnościami można otrzymać nawet 19 tys. zł miesięcznie. Drugą pozycję najlepszych zarobków zajmują stanowiska związane z analizą danych (16,469 zł miesięcznie).

Osoby, które wiązałyby swoją przyszłość z pracą zdalną, mogą rozważyć kształcenie się w tych branżach:

inżynieria, robotyka;

finanse, księgowość, biznes;

informatyka.

Przyjrzeliśmy się również, jakie kierunków studiów są najczęściej wyszukiwane. Jak się okazało, kierunki związane z psychologią i coachingiem są najczęściej wpisywane w Google na terenie Polski. Co ciekawe, z naszego badania wynika, że te kierunki wcale nie są najlepszą perspektywą na przyszłość. Stanowiska pracy związane z tymi kwalifikacjami zajmują dość dalekie, bo aż 17. miejsce w badaniu w kategorii największej liczby stanowisk pracy, a pensja to około 6,5 tys.zł miesięcznie, co daje również dość niskie miejsce w kategorii wysokich zarobków.

Kwalifikacje z najniższymi perspektywami pracy

Warto również wspomnieć, jakie kwalifikacje wypadły najsłabiej w badaniu. Ostatnie trzy miejsca zajęły następujące branże/kwalifikacje:

muzyka, produkcja muzyczna, inżynier dźwięku;

film, wideografia, fotografia;

teologia, katecheta.

Stanowiska pracy nie tylko zajęły ostatnie miejsca w rankingu ogólnym, ale okazuje się, że są ostatnie także w kategorii liczby stanowisk pracy.

Metodologia badania

Analiza podstawowych grup kwalifikacji to badanie, które składa się z systemu rankingowego opartego na wynikach. Uwzględnia ono oferty pracy (m.in. zdalne), kierunki uniwersyteckie (wskaźniki wzrostu sektora pracy) i wyszukiwania Google na terenie Polski. Źródła obejmują pracuj.pl (listy ofert pracy i wynagrodzenia), stat.gov.pl (rozwój sektora pracy), listy kierunków studiów (studialicencjackie.info) i Google Keyword Planner (średnia liczba wyszukiwań).