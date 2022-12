Kluczem jest mądre i przemyślane planowanie. Wpisywanie co roku na naszą listę tego samego postanowienia, z którego wykonaniem mieliśmy problem już wcześniej, mija się z celem. Opracuj swój plan celów do osiągnięcia w sposób S.M.A.R.T. Co to znaczy? SMART to akronim od słów: Szczegółowy, Mierzalny, Atrakcyjny, Realny i Terminowy. Tym właśnie powinny cechować się Twoje cele, by naprawdę motywować do działania. Co dokładniej warto brać pod uwagę przy ich planowaniu?

Postaw na cele zadaniowe i krótkoterminowe

Większość z nas nakłada na siebie presję wyniku, który chcemy osiągnąć, zamiast pomyśleć o samym procesie, który nas do niego zaprowadzi. Moją radą jest postawienie sobie celów zadaniowych (np. co dwa dni będę wykonywał 10 pompek) zamiast wynikowych (np. schudnę 10 kg). Te drugie są dla nas dalekie i niedostępne, trudne do realizacji, a w efekcie mogą demotywować. Kolejnym aspektem jest krótkoterminowość celu czyli zarządzanie tym, na co będziemy mieli wpływ w najbliższym czasie (np. przeczytane książki, poprawienie jakiejś relacji), zamiast wyznaczania sobie celów długoterminowych (np. znaczne zwiększenie naszego stanu konta), które, ze względu na perspektywę osiągnięcia ich za długi czas, mogą podświadomie wydawać nam się nieosiągalne już na samym początku.

Działaj po kolei i zacznij od razu

Nie musisz od razu zabierać się za realizację wszystkich założonych celów. Te „większe” i bardziej czasochłonne możesz rozbić na mniejsze elementy tak, abyś nie czuł się przygnieciony ich ciężarem. Ustal kolejność i zacznij od tych najważniejszych. Do reszty swoich postanowień możesz wrócić za kilka miesięcy, po zrealizowaniu wyznaczonych priorytetów. Nakładanie na siebie presji już od 1. stycznia nie wyjdzie Ci na dobre, a raczej sprawi, że twoje postanowienia zaczną wydawać się niemożliwe do osiągnięcia. Pamiętaj, żeby zacząć działać od razu. Prokrastynacja jest Twoim wrogiem! Każde odwlekanie oddala Cię od celu.

Popatrz w przyszłość i nastaw się pozytywnie

Wizualizacja posiada moc, o której często zapominamy. Wyobraź sobie siebie za rok, dumnego ze zrealizowania swoich noworocznych postanowień. Poczuj emocje towarzyszące Ci z przyszłości, czyli osobie, której udało się zrealizować wszystko, co założyła sobie na początku roku. Nastaw swoje myśli pozytywnie i dąż do tej wersji siebie. Optymistyczny sposób narracji świata pomoże Ci z motywacją i lepszym samopoczuciem.

Postanowienia noworoczne mają pomóc Ci w zmianie samego siebie na lepsze, jednak nie każde zmiany należy wprowadzać od razu, czasem przyjdą one do Ciebie samoistnie, w odpowiednim momencie. Nakładanie na siebie zbyt wysokich oczekiwań może paraliżować, zamiast motywować. Pamiętaj więc, żeby cieszyć się nawet z małych osiągnięć i być dla siebie wyrozumiałym. Doceniaj swoje działanie, myśl pozytywnie i bądź sobą! Wwtedy znajdziesz siłę na dotrzymanie wszystkich postanowień w 2023 roku!

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla Jakuba B. Bączka, trenera mentalnego.