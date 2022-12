Ukrywanie się przed złym kotem - Islandia

Boże Narodzenie zwykle kojarzy się z aniołami lub reniferami, ale na Islandii wygląda to zgoła inaczej. Wielki, zły czarny kot, zwany Yale Cat, jest bohaterem sezonu, grasując po ulicach i zjadając żywcem ludzi, którzy nie wdziali nowych ubrań, by świętować Boże Narodzenie. Tradycja ta sięga czasów sprzed rewolucji przemysłowej, kiedy panowie feudalni nagradzali służących za rok pracy nowymi ubraniami na Boże Narodzenie. Prawdziwe znaczenie kota wciąż pozostaje tajemnicą. Pierwsze pisemne wzmianki pochodzą z XIX wieku, ale jego istnienie nie zostało jeszcze odkryte.

Ukryte miotły - Norwegia

W Norwegii w Wigilię nie wolno zostawiać miotły przed domem. Wierzy się bowiem, że nadprzyrodzone stwory, w tym czarownice, kradną je, by się na nich przemieszczać. To dlatego, aby uniknąć pecha norweskie rodziny w wieczór wigilijny trzymają miotły w domu.

Srający wujek, czyli drewniana belka z pomalowaną uśmiechniętą twarzą - Hiszpania (Katalonia)

Jest to stara katalońska tradycja. Tió (wujek) to duża drewniana belka z dwoma lub czterema drewnianymi nogami, pomalowaną uśmiechniętą twarzą i tradycyjną katalońską barretiną. W Wigilię wujek ma wypróżnić się prezentami dla dzieci. To dlatego całe rodziny dbają o wujka, karmią go, i trzymają pod ciepłym kocem. Zgodnie z tradycją stawia się go przy kominku, a członkowie rodziny na zmianę go biją, żeby wypluł prezenty i słodycze. Stąd nazwa Caga tió, czyli potocznie “srający wujek”.

Świąteczny tour po pubach - Irlandia

Stosunkowo nowa, ale popularna tradycja bożonarodzeniowa ma miejsce w 12 pubach w Irlandii. Uczestników obowiązuje kilka zasad: brzydki sweter to podstawa, ale wymagana jest większa kreatywność, m.in. dzwonki, światła na kostiumach itp. W każdym barze jest co najmniej jeden drink, zwykle kufel piwa, a ponadto każdy bar ma swoje specjalne zasady, takie jak brak przekleństw, tylko obce akcenty i picie tylko lewą ręką.

Deklaracja Świątecznego Pokoju: niech będzie 20 dni pokoju! - Finlandia

Zgodnie z tradycją sięgającą XIII wieku, Deklaracja Bożego Narodzenia jest odczytywana co roku 24 grudnia o godzinie 12 w południe w Turku, najstarszym mieście Finlandii. Oznacza początek obchodów Bożego Narodzenia i 20 dni pokoju. Oprócz tego, że słuchają jej tysiące ludzi, jest emitowana w radiu i telewizji. Aktualny tekst życzy wszystkim Wesołych Świąt wolnych od wszelkiego hałasu i awantur.

Jazda na rolkach na mszę bożonarodzeniową - Wenezuela

W Caracas, stolicy Wenezueli, ludzie przybywają na mszę świąteczną nie pieszo, samochodem czy komunikacją miejską, ale na rolkach. Ta wyjątkowa, zabawna świąteczna tradycja stała się tak popularna, że miasto zamyka ulice dla samochodów aż do rana po Bożym Narodzeniu, aby jazda na łyżwach była jeszcze bezpieczniejsza