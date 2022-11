Na ile liczy się dla nas środowisko?

Tegoroczny raport „Ekologiczne zachowania Polaków” dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska”[1] pokazuje, że prawie połowa z nas (47%) decyduje się na dojazd do pracy autem chętniej niż w inny, bardziej ekologiczny sposób. Nasze podejście do sposobów przemieszczania się zweryfikowało też najnowsze badanie[2] GfK przeprowadzone na zlecenie marki ubezpieczeniowej Beesafe. W odpowiedzi (z możliwością wielokrotnego wskazania) na pytanie o to, jakie kwestie respondenci biorą pod uwagę wybierając środek transportu, najrzadziej – bo jedynie w 8% – deklarowano wpływ danego środka transportu na środowisko. Zdecydowanie częściej niż dla ogółu respondentów – bo w niemal jednej trzeciej – ta kwestia okazała się istotna dla mieszkających z rodzicami studentów, niebędących w związkach. Na drugim biegunie są natomiast rodziny z dziećmi w wieku 15-25 lat – jedynie 2% ich przedstawicieli wskazało ten aspekt.

Czterech na pięciu Polaków ocenia swoją postawę ekologiczną zdecydowanie dobrze (17%) lub raczej dobrze (64%) [3], a jedynie 8% z nich bierze pod uwagę wpływ danego środka transportu na środowisko. Co jest dla nas istotniejsze niż dobro planety?

Te kwestie najczęściej bierzemy pod uwagę

- Najnowsze badanie GfK na zlecenie Beesafe pokazało, że na wybór środków transportu patrzymy bardzo pragmatycznie – najbardziej liczy się dla nas po prostu odległość, którą mamy do przebycia – tę odpowiedź wskazała równo połowa respondentów. W drugiej kolejności bierzemy pod uwagę pogodę (38% wskazań), a w trzeciej to, czy akurat się spieszymy – tak uznało 35% ankietowanych – zauważa Rafał Mosionek z Beesafe.

Dla niecałej jednej trzeciej Polaków istotny jest też czas, jaki zajmie podróż danym środkiem transportu (32% wskazań) oraz wygoda związana z korzystaniem z niego (30% wskazań). Te kwestie okazały się ważniejsze niż aspekt finansowy (28%).

Koszty korzystania ze środka transportu dopiero w drugiej połowie zestawienia

Mając na uwadze obecną sytuację gospodarczą, można by przypuszczać, że to właśnie koszty związane z korzystaniem z danego pojazdu będą jednym z głównych czynników, jakie bierzemy pod uwagę. Tymczasem aspekt finansowy w kontekście wyboru sposobu przemieszczania się znalazł się dopiero na szóstym miejscu – wskazało go 28% wszystkich respondentów.

Badanie wykazało także, że jeszcze mniej znaczące są dla nas pora dnia i natężenie ruchu (22%), własne poczucie bezpieczeństwa związane z korzystaniem z danego środka transportu (16%) oraz wspomniany wpływ na środowisko (8%).

- Alarmujące jest to, że decydując się na sposób przemieszczania się, niemal na samym końcu bierzemy pod uwagę nasze poczucie bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że wpływ na nie ma nie tylko wybór środka transportu. Kluczowe są również m.in. takie kwestie jak jego stan techniczny, aktualne ubezpieczenie, a także czujność, uważność i rozsądek wszystkich użytkowników ruchu drogowego – podsumowuje Rafał Mosionek.

Źródło informacji: Beesafe