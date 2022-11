IT, prawo i HR – w tych branżach zapotrzebowanie na specjalistów wzrosło najbardziej

Reklama

Według wyliczeń portalu pracuj.pl w pierwszym półroczu 2022 r. liczba opublikowanych tam ofert pracy wzrosła o 35% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2021. Oznacza to, że na rynku pracy po spadkach w pierwszym roku pandemii mamy teraz do czynienia z wyraźną tendencją wzrostową. Największy skok zanotowano w branży IT (+87%), prawniczej (+79%) i HR (+57%). Sektor IT zajął pierwsze miejsce nie tylko pod względem wzrostu rok do roku, ale też ogólnej liczby ofert pracy. Poza tym najwięcej ogłoszeń kierowano do specjalistów ds. sprzedaży, pracowników obsługi klienta i pracowników fizycznych. Wzrosło też zapotrzebowanie na psychologów i trenerów.

Szerokie kompetencje i znajomość języków popłacają

Opublikowane w pierwszym półroczu 2022 r. oferty pracy wskazują, że obecnie pracodawcy poszukują w szczególności osób z kompetencjami z zakresu informatyki, ekonomii czy matematyki. Natomiast eksperci z Deloitte Acces Economics są zdania, że w niedalekiej przyszłości pracodawcy oprócz kompetencji twardych będą zwracali coraz większą uwagę na kompetencje miękkie, takie jak np. umiejętność zarządzania zespołem, rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia.

Najbardziej pożądane są jednak języki obce – w wielu branżach znajomość angielskiego już dawno stała się standardowym wymaganiem wobec kandydata. Oprócz angielskiego najczęściej doceniane są: niemiecki, francuski, holenderski, włoski i hiszpański. Na znaczeniu zyskują też języki skandynawskie oraz od pewnego czasu ukraiński – według Preply.com polscy użytkownicy są w TOP 5 narodowości najczęściej uczących się tego języka.