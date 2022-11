Średnio 5 gramów plastiku tygodniowo - tyle przyjmujemy w diecie. To tak, jakby raz na tydzień zjadać kawałek plastiku rozmiarów karty kredytowej. Mimo to, jak wynika z badania przeprowadzonego przez agencję badawczą BioStat, na zlecenie SodaStream, nawet 9 na 10 Polaków nadal kupuje wodę w plastikowych butelkach. Jednocześnie niemal połowa (44 proc.) badanych odmawia picia wody z kranu. Większość z nich jako powód podaje, że nie uważa tego za bezpieczne dla zdrowia. Blisko połowa twierdzi, że nie przepada za smakiem kranówki, a część preferuje wodę gazowaną. Ci, którzy świadomie wybierają wodę z kranu (55 proc. badanych) wskazują na niskie koszty i podkreślają, że nie chcą przyczyniać się do generowania odpadów z plastiku.

- Całkowite wyeliminowanie plastiku nie jest możliwe, ale warto zadbać o zmniejszenie jego obecności w codziennym życiu, zwłaszcza plastiku jednorazowego użytku. W przypadku napojów najlepszą alternatywą jest woda z kranu, która często ma lepszy skład niż woda butelkowana. Jest od niej znacznie tańsza i nieporównywalnie bardziej ekologiczna. Jedna butelka wielorazowego użytku w ciągu zaledwie czterech lat może zastąpić nawet 1769 jednorazowych butelek - podkreśla Katarzyna Konwińska z SodaStream. - Jednocześnie zwolennicy wody i napojów gazowanych nie muszą rezygnować z bąbelków, bo wodę z kranu można gazować, a dodając do niej syropy smakowe, cieszyć się ulubionym smakiem - bez dźwigania ciężkich butelek ze sklepu i generowania jednorazowego plastiku - dodaje.

Mikroplastik - nowy suplement diety

Badacze znajdują coraz więcej mikroplastiku w ludzkich organizmach, m.in. w płucach. Te cząsteczki są wszędzie - w powietrzu, jedzeniu, wodzie. Nieświadomie pochłaniamy jego znaczne ilości, często na własne życzenie. Woda w plastikowych butelkach przebadana w 9 różnych krajach świata zawiera cząsteczki mikroplastiku w stężeniu nawet ponad 10 000 cząstek mikroplastiku na litr wody. Słabej jakości plastik PET, z którego produkowane są butelki jednorazowe w wyniku nagrzania (przykładowo w wyniku nieprawidłowej ekspozycji w sklepie) lub uszkodzenia (np. podczas transportu czy wielokrotnego użytkowania) wydzielają mikroplastik i szkodliwe związki chemiczne do znajdującej się w nich wody. Wniosek - osoby pijące wodę w butelkach jednorazowych przyjmują wielokrotnie więcej cząsteczek mikroplastiku niż te sięgające po wodę z kranu.

Metodyka badania

Badanie "Nawyki dot. picia wody wśród Polaków" zrealizowane zostało przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat na zlecenie SodaStream w dniach od 2 do 5 września 2022 roku, metodą CAWI. Próba badawcza: reprezentatywna dla mieszkańców Polski, N=1000.

Ograniczaj plastik codziennie