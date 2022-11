Kiwi.com, wyszukiwarka tanich lotów i firma traveltech, wraz z agencją badawczą Stem/Mark spytały mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polaków, o ich podejście do podróżowania i plany na najbliższe miesiące. Okazuje się, że na przestrzeni ostatnich 6 lat około 30% respondentów miała okazję udać się na zagraniczne wakacje co najmniej 5 razy. Choć rosnąca inflacja znacznie wpływa na kondycję domowego budżetu, to 54% respondentów z Polski przyznaje, że nie ma zamiaru zrezygnować z podróżowania, natomiast będzie wybierać bardziej przyjazne dla portfela kierunki lub skróci czas pobytu za granicą. Polacy w ramach oszczędności deklarują chęć ograniczenia konsumpcji, a także zmiany nawyków żywieniowych.

Czy rosnąca inflacja wpłynie na wakacyjne plany Polaków? Reklama Wyniki badań przeprowadzone przez agencję Stem/Mark na zlecenie Kiwi.com wskazują, że w ciągu ostatnich 6 lat ponad 30% respondentów z Polski wyjechała na zagraniczne wakacje co najmniej 5 razy. Mimo trudnej sytuacji gospodarczej i rosnącej inflacji niemal 54% Polaków w najbliższych miesiącach nie ma zamiaru zrezygnować z podróżowania - zamiast tego, będzie wybierać tańsze destynacje bądź szukać jeszcze tańszych połączeń lotniczych, korzystając np. z travel hacków. 11% ankietowanych skróci czas pobytu na miejscu, z kolei ponad 18% będzie podróżować tam, gdzie chce, mimo trudnej sytuacji gospodarczej. Wyniki badania Kiwi.com wskazują, że w tej grupie najbardziej zdeterminowane do podróżowania są osoby w wieku 45-59 lat (23%). Jak Polacy oszczędzają na wakacje? Na pytanie “Jak byś oszczędzał/ła, aby móc pozwolić sobie na zagraniczny wyjazd?” ponad 18% ankietowanych mężczyzn zadeklarowało, że nie musi oszczędzać, aby móc podróżować. Co ciekawe, podobnej odpowiedzi udzieliło jedynie nieco ponad 12% kobiet. Najwięcej ankietowanych (niemal 50%), w tym ponad 53% kobiet i 43% mężczyzn, w ramach sposobu na oszczędzanie na pierwszym miejscu wskazało ograniczenie spotkań towarzyskich w lokalach na mieście, a zamiast tego organizowanie ich w domowym zaciszu. Reklama Niemal 37% ankietowanych w wieku 18-29 lat, ograniczyłaby zakup najnowszej technologii sprzętu elektronicznego (smartfony, tablety, laptopy itp.), korzystając dłużej z tego, co już ma. Również w tej grupie wiekowej najwięcej osób deklaruje zmianę nawyków żywieniowych - lunch w restauracji zamieniliby na ten przygotowany w domu. Reklama Na upcycling, czyli korzystanie z tego, co już posiadamy, w nowy, inny i ulepszony sposób zamiast kupowania nowych rzeczy wskazało ponad 31% respondentów z Polski. Najpopularniejsze kierunki i renesans dalekich podróży Dane Kiwi.com potwierdzają, że następuje ożywienie dalekich, międzykontynentalnych podróży również do tych krajów w regionie Azji, które dotąd z powodu COVID-19 były raczej zaniedbane przez turystów, jak choćby Tajlandia, Wietnam czy Indie. Wśród najchętniej wybieranych, dalekich krajów, do których polscy użytkownicy już zarezerwowali podróż na 2023 rok znalazły się Zjednoczone Emiraty Arabskie, a za nimi Tajlandia, USA, Wietnam i Malediwy. W 2022 r. średnia cena biletów lotniczych wynosi około 516 EURO, podczas gdy osoby, które już dokonały rezerwacji na podróż w 2023 zapłaciły średnio 339 EURO - o 170 EURO mniej. * Badanie przeprowadzone przez Stem/Mark na zlecenie Kiwi.com zostało wykonane metodą CAWI na reprezentatywnej próbie N=1010 Polaków w wieku od 18 do 59 Realizacja badania została przeprowadzona w październiku 2022 roku.