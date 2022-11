połowa listopada tradycyjnie upływa pod znakiem długich weekendów. Dzień Wszystkich Świętych dopiero za nami, a już za kilka dni Święto Niepodległości. W tym roku 11 listopada wypada w piątek, pozwalając wydłużyć weekend bez konieczności brania urlopu. Mimo to blisko 80 proc. osób planujących wyjazd na terenie Polski w dniach 11-13 listopada zamierza przeznaczyć na niego dwa dni, jak wynika z danych Nocowanie.pl, polskiego serwisu turystycznego odwiedzanego w sezonie nawet przez 4 mln użytkowników miesięcznie.

Reklama

Karpacz w górach i Gdańsk nad morzem

Wciąż zdecydowana większość wyjeżdżających - 61 proc. - wybiera odpoczynek w górach, widać jednak spore przetasowanie na liście miejscowości, w których najczęściej poszukują oni zakwaterowania. Na początku listopada najpopularniejsze było Zakopane, teraz jednak jego miejsce, przesuwając się z czwartego, zajął Karpacz. Na trzeciej pozycji uplasowała się Szklarska Poręba. Z kolei czwarte miejsce zajmuje Gdańsk, który jeszcze na Wszystkich Świętych zajmował ósmą pozycję. Pierwszą piątkę najpopularniejszych podczas najbliższego długiego weekendu miejscowości zamyka Kraków. Wzrosło zainteresowanie miejscowościami nadmorskimi - wśród dwudziestu najczęściej wyszukiwanych, oprócz wspomnianego Gdańska, znalazły się również Sopot, Międzyzdroje, Krynica Morska i Kołobrzeg.

Przy wyborze zakwaterowania kierujemy się ceną i opiniami innych turystów

- Ponad ⅓ turystów poszukuje zakwaterowania na kwaterach i w pokojach. Blisko ¼ chciałaby spędzić wyjazd w wynajętym apartamencie, a 15 proc. w domku. Wielu naszych użytkowników przy wyborze miejsca pobytu przywiązuje dużą wagę do jego ocen wystawionych przez innych turystów, warto więc zachęcać odwiedzających do pozostawienia opinii na portalu rezerwacyjnym. Nic w tym dziwnego, chcemy mieć pewność, że trafimy do miejsca, gdzie wypoczniemy, zrelaksujemy się, oderwiemy od codzienności i skorzystamy w pełni z uroków wyjazdu. Dlatego istotne są też dostępne w obiekcie udogodnienia jak bezpłatny parking czy wi-fi. Coraz więcej osób chciałoby mieć możliwość zabrania na wyjazd swojego czworonożnego przyjaciela - mówi Tomasz Zaniewski, CFO Nocowanie.pl. - Najważniejszym czynnikiem wyboru jednak pozostaje cena noclegu. Według naszych szacunków w ten długi weekend wyniesie ona średnio 65 zł za osobę na dobę.

Reklama

Polacy coraz chętniej wyjeżdżają w zorganizowanych grupach

Wśród osób zainteresowanych wyjazdem na drugi długi listopadowy weekend przeważają pary dorosłych - stanowią aż 34 proc. Co dziesiąty wyjeżdżający szuka zakwaterowania dla dwojga dorosłych z jednym dzieckiem, również co dziesiąty dla dwojga dorosłych z dwojgiem dzieci. Widać wzrost zainteresowania wyjazdami w grupach - o ile w okresie dnia Wszystkich Świętych nieco ponad 11 proc. wyszukiwań dotyczyło noclegów dla grupy od trojga do ośmiorga dorosłych, to teraz jest to niemal 20 proc.