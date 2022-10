Według badania najczęściej w tym celu sięgamy po seriale, spędzamy czas z rodziną i znajomymi czy słuchamy muzyki. Cenione są także benefity od pracodawców wspierające pasje: dodatkowe dni wolne, zniżki na podróże i karty sportowe.

W obliczu zawodowych napięć

Postęp technologiczny, automatyzacja pracy i presja czasowa powoduje, że dynamika pracy jest znacznie większa niż kilka lat temu. Raport Instytutu Gallupa pt. Employee Burnout: Causes and Cures wskazuje na to, że zdecydowana większość pracowników doświadcza wypalenia zawodowego. Dlatego jeszcze ważniejsze, niż wcześniej, jest dbanie o balans między życiem zawodowym i osobistym oraz własny dobrostan.

Jak Polacy pomagają sobie odpocząć „po robocie”? Postanowiło sprawdzić to Pracuj.pl w badaniu „Praca w czasach zmian”, przeprowadzonym na reprezentatywnej grupie 2110 Polaków. Jego wyniki wykazują, że napięć i zmęczenia nam nie brakuje, ale także sięgamy po wiele form odpoczynku. Pracodawcy starają się, by ich wsparcie dla pracowników w obszarze zachowania balansu mogło również pozytywnie działać na przyciąganie nowych talentów.

Balans czy integracja

Przedsiębiorstwa od wielu lat wprowadzają pewne udogodnienia w miejscach pracy, takie jak pokoje relaksacyjne, w których można pograć m.in. w piłkarzyki, w ping-ponga, na konsoli czy nawet skorzystać z krzesła do masażu. Pomimo tych udogodnień jedynie 35% zbadanych pracowników uważa, że ich pracodawca dba o ich równowagę pomiędzy życiem osobistym a pracą. Dodatkowo tylko 25% Polaków twierdzi, że ich pracodawca dba o to, aby się nie przepracowywali.

Jednak czy work-life balance nadal funkcjonuje? Potrzeby pracowników ewoluują. Według opinii specjalistów aktualnie następuje coraz większy nacisk na tzw. work-life integration, czyli życia zawodowego, które jest dobrze zintegrowane z prywatnym. Szczególnie pracownicy młodszych pokoleń są najbardziej zainteresowani znalezieniem ścieżki kariery, która będzie wspierać ich styl życia, co w tym kontekście oznacza realizowanie ich zainteresowań i preferencji poza pracą. Szukają oni ścieżek rozwoju, które będą integralną częścią ich życia.

Czerpanie satysfakcji z pracy to przywilej?

Jak wykazały badania, 63% Polaków lubi swoją obecną pracę. Jednocześnie jednak niepokojące są dane dotyczące młodszych pokoleń pracowników, wśród których sympatia wobec obecnego miejsca zatrudnienia jest wyrażana rzadziej. Jedynie 56% osób w wieku 18-24 lat oraz 59% w wieku 25-34 lat czerpie satysfakcję z wykonywania swoich zawodowych zadań w obecnej pracy.

Dlaczego ponad ⅓ Polaków, w tym aż 4 na 10 przedstawicieli młodszych pokoleń, odczuwa niechęć wobec pracy? Często deklarowaną przyczyną jest zmęczenie bieżącymi zadaniami. Odczuwa je często lub bardzo często 36% Polaków. Szczególnie często wykazują się tym kobiety (41%). Warto dodać, że ponad ⅓ pracowników (34%) ma regularnie poczucie przeładowania codziennymi obowiązkami.

Nie może więc dziwić, że ponad ⅓ mężczyzn (38%) i co druga kobieta (51%) często lub bardzo często wyczekują niecierpliwie zakończenia dnia pracy. Z naszych badań wyraźnie wynika, że obowiązki w pracy zauważalnie bardziej negatywnie wpływają na kobiety, a także na przedstawicieli młodszych pokoleń.

Trudno się więc dziwić, że ⅓ Polaków często odczuwa mocno chęć odcięcia się od tematów zawodowych. Najczęściej dotyczy to najmłodszych pracowników (43%), a najrzadziej pracowników najstarszych, czyli po 55. roku życia (24%). Jak zauważa Jolanta Lewandowska-Bitkowska, HR Business Partner w Grupie Pracuj, wszystkie powyższe tendencje dostrzec można w codziennej praktyce kontaktów z pracownikami.

- Ostatnich kilka lat dostarczyło ludziom na całym świecie wielu nowych trudności i wyzwań, z którymi wcześniej nie musieli się mierzyć na płaszczyźnie zawodowej. Na rynek pracy wchodzą także pokolenia o innej wrażliwości od starszych pracowników. Wszystkie te tendencje przekładają się na dodatkowe wyzwania i trudne uczucia wobec pracy wielu Polaków, dostrzegalne w naszym badaniu. Pracując z nowymi kadrami, ale także doświadczonymi ekspertami często podkreślamy, że dziś jak nigdy ważne jest rozwijanie w sobie zdolności zachowania odpowiedniej proporcji między pracą, a czasem po pracy. W czasach, w których łatwo o przebodźcowanie zdolność regeneracji i odpoczynku jest niezbędna, by pracować dobrze i mądrze - komentuje Jolanta Lewandowska-Bitkowska

Ulubione formy odpoczynku Polaków po pracy

Jednym z kluczowych elementów zachowania równowagi umysłowej oraz fizycznej jest odpoczynek. Co robią Polacy, by odpocząć “po robocie”? Najczęściej po zakończeniu pracy nabierają sił podczas oglądania seriali lub dobrych filmów (69%). Kontakt z kulturą i rozrywką odzwierciedla także słuchanie muzyki. Sześciu na dziesięciu Polaków relaksuje się właśnie w taki sposób. Z kolei ⅔ z nas preferuje czytanie książek.

Spoglądając na TOP 5 najczęściej wybieranych form relaksu, można dostrzec, że bardzo ważną rolę mimo rosnącej cyfryzacji odgrywają realne spotkania i kontakty. 61% Polaków odpoczywa spędzając czas z członkami swojej rodziny, natomiast 57% - spotykając się ze znajomymi. Pewnym optymizmem napawa fakt, że te formy wciąż są deklarowane częściej od korzystania z mediów społecznościowych (55%).

Przyglądając się preferencjom kobiet i mężczyzn można zaobserwować dużą rozbieżność pomiędzy ich ulubionymi formami odpoczynku. To właśnie panie są bardziej chętne do spotkań zarówno z rodziną, jak i z przyjaciółmi niż panowie. Mężczyźni są bardziej wycofani w życiu towarzyskim.

Po godzinach pracy kobiety najchętniej relaksują się w domowym zaciszu. Najczęstszą formą wypoczynku jest obejrzenie filmu lub serialu (74%). ⅔ Polek równie dobrze relaksuje się czytając książkę czy spędzając czas z rodziną i dziećmi. Ciekawym zjawiskiem jest to, że taki sam odsetek (64%) Polek odpoczywa w gronie znajomych, jak i korzystając z mediów społecznościowych. Panie sięgają po tzw. social media znacznie częściej od panów.

A jak wygląda to w przypadku różnych pokoleń? Osoby w wieku 18-24 lat najczęściej relaksują się podczas oglądania filmów (68%). Jeszcze częściej w ten sposób odpoczywają osoby w wieku 25-34 lat. Natomiast między 35. a 44. rokiem życia Polaków następuje przełom. Osoby w tym wieku najczęściej relaksują się podczas spędzania czasu z rodziną i dziećmi.

- Nasze badanie wykazuje, że Polacy i Polki sięgają po bardzo różnorodne formy odpoczynku po pracy. Nasze preferencje mogą się różnić w zależności od płci czy wieku, ale łączy nas potrzeba odreagowania, odcięcia myśli, a często także spędzenia czasu z innymi ludźmi, nie związanymi z naszą pracą. Cieszy, że osobiste kontakty z bliskimi wciąż znajdują się wyżej na liście naszych priorytetów po pracy niż media społecznościowe. Wszystkie te formy odpoczynku są niezwykle istotne zarówno dla pracowników i pracowniczek, jak i zatrudniających ich firm. Odpowiedni odpoczynek chroni nas przed stresem i wypaleniem zawodowym. Pracodawcy powinni dbać o ten dobrostan, by uniknąć odejść z pracy czy utraty motywacji - komentuje Konstancja Zyzik, ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju talentów w Grupie Pracuj.

Chwila oddechu w pędzie

Czy jednak odpoczywamy tylko "po godzinach”? Wielu z nas zdaje sobie sprawę, jak ważne w trakcie wykonywania obowiązków są małe przerwy. Kluczową rolę w codzienności zawodowej odgrywa oczywiście… kawa. 79% Polaków przynajmniej raz na jakiś czas robi sobie w pracy przerwy na jej wypicie lub zjedzenie drugiego śniadania. Trudno się temu dziwić. Sześciu na dziesięciu Polaków uważa, że rozpoczęcie dnia pracy od dobrej kawy wprowadza ich w pozytywny nastrój.

Inną popularną formą odpoczynku w trakcie godzin pracy są przerwy na obiad. Przynajmniej raz na jakiś czas robi je sobie 58% badanych Polaków. Tego typu przerwy służą często budowaniu lepszych relacji ze współpracownikami - taką opinię podziela co drugi badany. Jeszcze więcej, bo 6 na 10 respondentów przyznaje, że smaczny posiłek w godzinach pracy potrafi ich wprawić w dobry nastrój.

Metodą na złapanie luzu w trakcie tygodnia pracy jest robienie sobie… wolnego. Najczęstszą formą, po którą sięgają Polacy, są krótkie przerwy w trakcie godzin wykonywania obowiązków. Pozwala sobie na nie 2 na 3 badanych (66%). Tylko nieco mniejszy odsetek (63%) sięga po dodatkowe dni wolne przy tzw. “długich weekendach” - co często pozwala znacząco wydłużyć czas wolny i odetchnąć od środowiska pracy. W tym czasie można np. wyjechać na krótką wizytę na działkę, do innego miasta czy za granicę, ale także spędzać czas realizując ulubioną pasję.

Benefity, jakich szuka pracownik

Co ważne, w skutecznym odpoczynku po pracy dużą rolę mogą odgrywać…pracodawcy. Coraz więcej firm gwarantuje pracownikom benefity związane z realizacją pasji lub ułatwiające "naładowanie baterii". Z jakich świadczeń od firm korzystaliby Polacy, gdyby mieli taką możliwość? Poprosiliśmy respondentów o wskazanie trzech najbardziej atrakcyjnych.

Najczęściej wskazywane były dodatkowe wolne dni od pracy - wybrało je aż 67% respondentów. Na drugim miejscu znalazły się zniżki na podróże w ciekawe zakątki świata, preferowane przez 41% badanych. Trzecim najczęściej wskazywanym benefitem był ten, który występuje w firmach najczęściej - czyli karta sportowa. W czołowej piątce znalazły także vouchery do instytucji kultury (30%) oraz do restauracji (29%).

- Włączenie do firmowej oferty benefitów takich świadczeń, które wspierają pracowników w odpoczynku “po godzinach” jest świetnym krokiem ze strony pracodawcy. Ważne jednak, by taka oferta była możliwie szeroka i uwzględniała różne typy aktywności. Oczywiście nie każdą firmę będzie stać na bardzo szeroki pakiet. Wówczas warto skupić się na mniejszym, ale bardziej jakościowym pakiecie. Taka dbałość o wypoczynek pracowników nie tylko procentuje podczas rekrutacji, ale także pomaga w utrzymaniu talentów - komentuje Jolanta Lewandowska-Bitkowska.

W poszukiwaniu balansu

Dane Pracuj.pl potwierdzają, że współczesnym "świętym Graalem" na rynku pracy jest miejsce zatrudnienia, które łączy możliwość realizacji ambicji zawodowych z zachowaniem odpowiedniego balansu.

Niewątpliwie jedną z metod, by osiągać ten stan jest uważne przyglądanie się ofertom pracy, dobre przygotowanie do procesu rekrutacyjnego i poznanie przyszłego pracodawcy. Istotne jest także, by umieć zidentyfikować nasze pasje i czynniki, które pozwalają skutecznie odpocząć od myśli o zawodowych obowiązkach. Niezależnie, czy jest to dobra kawa, chwila przerwy, dobry film po pracy czy spontaniczny długi weekend - warto pamiętać o tym, by w pogoni za ambicjami nie zapominać o tym co… po robocie.