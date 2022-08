Wyjazdy w miejsca typowo wypoczynkowe, ale ze służbowym laptopem w bagażu podręcznym stają się coraz chętniej wybieranym sposobem na wywiązanie się ze zleconych zadań, będąc jednocześnie w bajkowej scenerii. Workation, bo taką nazwą określa się opisywane zjawisko, powoli zaczyna dominować jako wymarzony sposób na codzienną pracę. Aż ¾ polskich pracowników chętnie połączyłoby wykonywanie obowiązków służbowych z wakacjami, według badania przeprowadzonego przez Grant Thornton – bowiem biuro zdalne nie musi ograniczać się do prywatnych przestrzeni mieszkania. Nieco inne spojrzenie mają pracodawcy, zaledwie 4 na 10 przełożonych zgodziłoby się na taki model. Może się to wiązać, chociażby z różnicami czasowymi lub koniecznością doraźnych spotkań bezpośrednich w biurze, które stają się niemożliwe na większą odległość.

Reklama

Po wielu utrudnieniach związanymi z wycieczkami, jakie spowodowała pandemia, polscy pracownicy zdają się być spragnieni wyjazdów zagranicznych o dowolnej długości. Oznacza to, że najwięcej ankietowanych z badania Grant Thornton, bo aż 1/3 z nich, wybrałaby opcję pracy na odległość „bez ograniczeń czasowych”. Relatywnie najmniej, bo tylko niecałe 10% pracowników chciałoby działać z dala od firmy przez 3-6 miesięcy w roku. Zdecydowanie się na takie rozwiązanie może mieć bardzo pozytywne skutki dla zatrudnionych i ich samopoczucia. Jedną z głównych zalet workation jest zwiększenie efektywności i motywacji – opowiada się za tym chęć wcześniejszego skończenia pracy oraz wywiązania się ze wszystkich obowiązków służbowych na rzecz możliwości skorzystania z udogodnień i dobrodziejstw miejsca, w którym się znajdujemy. Jednak, podczas pracy zdalnej – szczególnie na dużą odległość i w egzotycznym miejscu – pozbycie się rozpraszaczy jest niezwykle ważne, tak samo, jak jej dobra organizacja. Warto zawczasu wyznaczyć godziny pracy i trzymać się ich, aby nie doprowadzić do zaniedbania obowiązków służbowych lub wręcz przeciwnie – przepracowania, a w rezultacie frustracji. Jednocześnie należy wcześniej zadbać o odpowiednie zaplecze technologiczne, które pozwoli się skupić na pracy, a współuczestnikom rozmów słyszeć tylko istotne informacje, a nie wypoczywających nad basenem wczasowiczów. W takiej sytuacji sprawdzą się słuchawki z technologią ANC i opcją wyciszania hasłu z otoczenia, pozwalające sprawnie i bez zakłóceń odbyć pilne spotkania. Kluczowym urządzeniem może się także okazać zestaw głośnomówiący – stanowiący główne wyposażenie zdalnego biura w godzinach pracy, z zastosowaniem jako głośnik lub powerbank po wylogowaniu się ze służbowej poczty.

Warto zauważyć, że ludzie zadowoleni ze swojej pracy są aż o 43% bardziej produktywni oraz o 86% bardziej kreatywni – zgodnie z danymi British Polish Chamber of Commerce. Dlatego próba dostosowania preferowanych modeli pracy do realiów jest niezwykle ważna przy utrzymaniu pracowników w jak najlepszej kondycji w organizacji. Czasowa zmiana lokalizacji czy klimatu może pozytywnie wpłynąć na postrzeganie aktywności zawodowej, jednak warunkiem udanego workation jest miejsce, które zapewni komfort pracy, ale też będzie sprzyjało wypoczynkowi i możliwości zrelaksowania się po godzinach. Warto się jednak zastanowić wcześniej, jakie podejście mają pracownicy – czy zbyt swobodna atmosfera pracy nie wpłynie na obniżenie wyników firmy, zadowolenia ze współpracy i rozluźnienia relacji w zespole oraz zatarcia się kultury przedsiębiorstwa. Kwestia wyrobienia odpowiednich nawyków i obdarzenia się wzajemnym zaufaniem ze współpracownikami powinna odgrywać kluczową rolę w podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu nowego modelu pracy do organizacji.