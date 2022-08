Jakość ponad cenę

Rosnąca świadomość wpływu diety na nasze zdrowie i samopoczucie sprawiła, że coraz bardziej zwracamy uwagę na składy produktów oraz ich jakość. Jak wynika z raportu PayPal „Trendy i możliwości: Europejski krajobraz branży spożywczej w 2022 r.”, już prawie 60% Polaków czyta etykiety przed dokonaniem zakupu. W sklepach szukamy składników wysokiej jakości i tego samego oczekujemy od restauracji. Niektóre badania potwierdzają również, że jakość liczy się dla nas bardziej niż cena.

Wysoka jakość produktów zawsze była wartością dodaną – zarówno jeśli chodzi o nasze codzienne wybory żywieniowe, jak i menu restauracyjne. Dziś jednak wiele badań dowodzi, że jest ona dla nas nawet ważniejsza niż cena produktu. Mówią o tym chociażby dane zawarte w zeszłorocznym badaniu przeprowadzonym przez Deloitte, dotyczącym zachowań konsumentów w supermarketach. Blisko 80% Polaków stawia jakość produktu na pierwszym miejscu, podejmując codzienne decyzje zakupowe. Współczesny konsument jest gotów zapłacić więcej za produkt, który poza walorami smakowymi cechuje się także dobrym składem i odpowiednimi wartościami odżywczymi.

W związku z rosnącą świadomością konsumencką należy być przygotowanym na pytania ze strony gości o pochodzenie czy skład serwowanych dań. Warto też zwrócić uwagę na dostawców, którzy współpracują z restauracją, i na jakość dostarczanych przez nich surowców. Dobrym rozwiązaniem jest także wykorzystanie różnych kanałów komunikacji, by informować odbiorców na temat jakości swojej kuchni.

Rodzimy comfort food i włoski temperament

Zamiłowanie do tradycyjnych smaków, które znamy z dzieciństwa, przenika się obecnie z chęcią eksplorowanie nowych, wyjątkowych dań, a w ostatnich latach znacząco otworzyliśmy się na nowe smaki i potrawy. Jak wynika z raportu „Rozwój Kultury Kulinarnej w Polsce 2010-2020” firmy Pyszne.pl, aż 85% osób sięgnęło po coś zupełnie nowego do jedzenia w ciągu 10 lat. Mimo wszystko tzw. comfort food, czyli smaki dobrze znane i lubiane, wciąż królują na większości naszych stołów.

Ulubioną kuchnią Polaków niezmiennie pozostaje kuchnia polska, a na drugim miejscu plasują się smaki włoskie. Jak wynika z raportu ,,Food Trendów Pyszne.pl 2021”, Polacy w dowozie najczęściej wybierają dania kuchni włoskiej.

Lubi kosztować nowości, stawia na autentyczność dań, lecz jednocześnie dobrze czuje się w znanych mu smakach – taki jest dzisiejszy konsument, którego wymaganiom próbują sprostać restauratorzy.

Potrzebujemy roślinnych alternatyw

O tym, że menu roślinne zyskuje coraz większe znaczenie w branży HoReCa, nie trzeba nikogo przekonywać. Na polskim rynku powstaje coraz więcej restauracji oferujących wyłącznie kuchnię wegańską czy wegetariańską, a wiele lokali wprowadza ,,zielone pozycje” do swojej oferty. Wszystko to przez rosnącą tendencję do ograniczania mięsa oraz produktów odzwierzęcych. Jak wynika z badania zleconego przez ProVeg Polska ,,Badanie wiedzy i nastawienia Polaków do diety roślinnej”, już co drugi Polak ogranicza produkty pochodzenia zwierzęcego.

A jeśli mowa o kuchni roślinnej, warto wspomnieć także o istotnym aspekcie zdrowotnym. Dzisiejszy konsument chce jeść zdrowiej, a doświadczeni pandemią, zwracamy większą uwagę na to, co ląduje na naszych talerzach. Jak wynika z danych Mintel, ponad połowa (55%) polskich respondentów przez większość czasu stara się jeść zdrowo. W ostatnim czasie w Polsce popularnością cieszą się diety pudełkowe, które pozwalają kontrolować liczbę zjadanych kalorii oraz wartości odżywcze codziennych posiłków. Zamawiając danie restauracyjne, zazwyczaj nie dostajemy informacji o tym, jaką wartość energetyczną oraz odżywczą posiada dane danie. Jednak takie rozwiązania zaczynają się już pojawiać i w wielu lokalach możemy spotkać tabele wartości odżywczych przy każdej pozycji w menu.

Świadomość konsumencka i dociekliwość gości restauracyjnych rosną w siłę, dlatego warto nie tylko oferować swoim odbiorcom zdrowsze propozycje, ale także edukować ich o tym, jak ważny jest zdrowy styl życia i wpływ diety na organizm człowieka oraz samopoczucie. Ze względu na silny trend konsumencki do poszukiwania roślinnych alternatyw warto także wzbogacić swoją kartę chociaż o kilka bezmięsnych pozycji, zwiększając tym samym grono potencjalnych gości restauracji.

Podsumowując temat trendów konsumenckich, nie sposób pominąć aspektu rosnącej inflacji, która w niedługim czasie z pewnością wpłynie również na podejście gości restauracyjnych do gastronomii. Na ten moment trudno powiedzieć, jakie zmiany czekają nas w nadchodzących miesiącach, jednak jedno jest pewne – profil konsumenta z pewnością będzie ulegał zmianie w kolejnych latach. Warto więc monitorować sytuację na rynku, analizować raporty i reagować na bieżąco na zmieniające się potrzeby klientów. Dostosowywanie do zmieniających się oczekiwań konsumentów może okazać się dla wielu lokali kluczem do sukcesu w tych naznaczonych niepewnością czasach.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki Periono.