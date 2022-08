Szczególnie latem wiele kobiet ma problem z akceptacją własnego wyglądu. Z uwagi na upały zakładamy lżejsze ubrania, odkrywające więcej ciała. Na plaży jesteśmy ubrane w kostiumy kąpielowe. Makijaż nie wygląda tak dobrze ze względu zna wysokie temperatury i wilgoć. Włosy puszą się i kręcą nawet po zastosowaniu najlepszych kosmetyków. W takiej sytuacji pewność siebie wielu kobiet spada. Wynika to z utożsamiania własnej wartości poprzez wygląd. Jest to bardzo krzywdzące podejście do siebie oraz do innych. Czemu kształt nosa lub rozmiar spodni miałby określać czyjąś osobowość? Niestety przez wpajany kanon piękna, wyidealizowane profile w mediach społecznościowych ciężko jest oddzielić wygląd zewnętrzny od poczucia własnej wartości, a aparycja czasem staje się jedynym czynnikiem wpływającym na samoocenę. Jest to szkodliwe nastawienie, ponieważ rażąco umniejsza osobowości i inteligencji człowieka.

W jaki sposób to zmienić? Zastosuj te 5 porad.

1. Nie przejmuj się innymi

Rozwijając swoją pewność siebie musisz zacząć myśleć o sobie, o swoim własnym ja. Nie przejmuj się tym, co mogą powiedzieć i pomyśleć o Tobie inni. Mogę Cię zapewnić, że to, co uważasz za swój kompleks i przeszkodę nie do przeskoczenia, dla drugiej osoby nie ma często znaczenia. Zburz swój mur, który postawiłaś w swojej głowie i skup się na sobie. Na tym, w jaki sposób Ty chcesz siebie reprezentować i pokazywać. Wtedy właśnie tak będą Cię postrzegali i odbierali inni ludzie.

2. Zweryfikuj swoje myślenie

Walka z kompleksami jest bardzo ciężkim i trudnym procesem. Podczas jego trwania weryfikuj swoje myślenie. Ilekroć Twój wygląd zacznie brać górę nad twoją pewnością siebie - zatrzymaj się, weź głęboki oddech i zadaj sobie pytanie: co mnie definiuje? Czy wygląd to moja jedyna wartość? Nie pozwól na to, aby Twoje kompleksy zabrały Ci piękne letnie chwile.

3. Skup się na swoim rozwoju

Skoncentruj własną pewność siebie na tym, kim jesteś i niech to Ciebie definiuje. Skupiając się na rozwoju, poszerzasz swoją wiedzę oraz umiejętności. Stajesz się lepszym, bardziej świadomym człowiekiem. Każdy indywidualnie rozumie samorozwój. Dla jednych będzie to przeczytanie wartościowej książki, pójście na szkolenie, a dla innych rozpoczęcie praktykowania nowej dyscypliny sportowej lub posłuchanie podcastu. Każda forma jest dobra. Ważne jest znalezienie własnej drogi rozwoju, która będzie dopasowana do Twoich potrzeb.

4. Otaczaj się inspirującymi treściami

Znajdź treści, które będą zgodne z twoimi wartościami i założoną przez siebie drogą. Dostarczaj sobie codziennie inspiracji, które rozwijają, motywują i wzmacniają. Przestań obserwować na Instagramie wyidealizowane influencerki. Skup swoją uwagę na inspirujących profilach, które promują takie wartości jak np. Body Positiv. Pomoże Ci to utrwalać się w swoich wartościach.

5. Zasięgnij porady specjalisty

Jeżeli masz problem z samodzielną zmianą myślenia, warto zgłosić się do specjalisty np. trenera mentalnego, który Ci pomoże uporać się z frustrującymi myślami. Specjalista ma odpowiednie kompetencje i wie jak Ci pomóc. Może okazać się, że Twój problem jest bardziej złożony, dlatego wizyta u Trenera będzie dobrym rozwiązaniem. Pamiętaj, że wybierając się do takiego specjalisty, nie ma się czego wstydzić. Każdy z nas ma jakieś problemy, z którymi stara się uporać na swój sposób. To, że potrzebujesz do tego pomocy drugiej osoby, nie świadczy o Tobie źle.