Plopping to metoda dzięki, której domowym sposobem osiągniemy zarówno delikatniej, jak i mocniej skręcone loki.

Polega ona na zawijaniu włosów w koszulkę. Ta metoda stylizacji jest całkowicie bezpieczna a do tego bardzo dobrze radzi sobie z puszeniem się naszych pukli. Unosi pasma u nasady włosów a materiał zbiera nadmiar kosmetyków, których użyjemy do stylizacji. Zaletą poppingu jest także to, że włosy o wiele szybciej wysychają.

Jak to zrobić?

Koszulkowanie włosów jest zabiegiem bardzo prostym. Wystarczy zastosować kilka bardzo prostych kroków.

1. Umyj włosy i dokładnie je spłucz. Na lekko odciśnięte nałóż odżywkę do włosów bez spłukiwania.

2. Rozprowadź odżywkę na całej długości włosów. Można to zrobić używając grzebienia o szeroko rozstawionych ząbkach, ewentualnie zwykłej szczotki do włosów.

3. Nałóż na włosy krem stylizujący. Ten krok można wykonać od razu po odciśnięciu włosów.

4. Koszulkę ułóż na płaskiej powierzchni, tak by góra znalazła się na krawędzi stołu. Pochyl głowę tak, by wszystkie kępki ułożyły się warstwami na środku koszulki.

5. Na samym końcu złap za obydwa rękawy koszulki i zwiń je ciasno w rulonik, a potem zawiąż z tyłu głowy. Na głowie powinnaś mieć turban.

Tak przygotowany i zawiązany powinno trzymać się na głowie od 30 minut do 1,5 godziny. Wszystko zależy od tego, jakiej długości i gęstości są włosy. Kiedy ten czas minie, koszulkę należy zdjąć a włosy wysuszyć suszarką z dyfuzorem.

Popping u każdego zadziała inaczej. Wszystko zależy od struktury i długości włosa. Niemniej ta metoda pozwala na wydobycie naturalnego skrętu włosa i fal, gdy efektu nie przynosi ich ugniatanie i stylizacja kosmetykiem.