Jesteś zabiegana i ciężko wygospodarować Ci czas na wizytę u fryzjera? Jest na to rozwiązanie. W zależności od wykorzystanej metody koloryzacji możesz mieć dyspensę na wizytę w salonie fryzjerskim nawet do paru miesięcy. To zdecydowanie ułatwia planowanie codziennych obowiązków i pozwala zachować piękne i zdrowe włosy. O tym, dlaczego nowoczesną metodę koloryzacji ,,air touch’’ pokochały klientki mówi stylista fryzur Łukasz Szymczak.

Włosy muśnięte słońcem Reklama Kobiety, które regularnie farbują włosy muszą bacznie pilnować grafiku wizyt u swojego fryzjera. Zwłaszcza te, którym szybko rosną włosy. Problematyczne wtedy może być comiesięczne (a nawet co trzytygodniowe) umawianie się do fryzjera na zrobienie, tzw. odrostu. - W tej sytuacji idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie na włosach metody air touch, dzięki której uzyskuje się maksymalnie naturalne pojaśnienia, dające efekt włosów rozjaśnionych przez promienie słoneczne. Osobiście polecam tę metodę wielu klientkom, ponieważ można bardzo indywidualnie dopasować koloryzację do ich urody, a co więcej - bazować na naturalnym odroście, którego nie narusza się - mówi Łukasz Szymczak, stylista fryzur i właściciel sieci salonów Luisse. Jaki efekt uzyskuje się tą metodą koloryzacji? Poza wizualnymi aspektami, tj. dodaniu twarzy młodości i modnego looku, istotne jest także to, że koloryzacja wygląda dobrze nawet przez parę miesięcy po wizycie u fryzjera. Przejścia między poszczególnymi odcieniami są niewidoczne, dzięki czemu ta koloryzacja sprawdza się nawet u osób, u których pojawiają się już siwe włosy. Bazując na zachowaniu naturalnego odrostu koloryzacja wkomponowuje się w całość i daje efekt maksymalnie naturalnej stylizacji. A naturalność właśnie przeżywa swój renesans. Podkreślanie własnych walorów poprzez dodanie świetlistych refleksów uwydatnia naturalny kolor włosów, lekko tylko je rozjaśniając. - Włosy nabierają wtedy struktury 3D, a przez to fryzura zyskuje wrażenie dużo większej objętości, a dzięki dodaniu ,,nitek’’ czyli nieregularnym rozkładaniu farby na pojedynczych kosmykach można tuszować pojawiające się siwe włosy - dodaje stylista. Reklama Nowy wymiar farbowania włosów Reklama Wielopłaszczyznowy kolor na włosach uzyskiwany dzięki metodzie air touch daje efekt bardzo naturalnej stylizacji. Mimo tego zabiegu stosowanego na pasmach włosów nieprzekraczających więcej niż połowę objętości wszystkich kosmyków, praca stylisty przy takiej koloryzacji jest czasochłonna. - Pasma nie są wybierane losowo, wykorzystanie tej metody to umiejętność płynnego przejścia między tonami i warstwami, a także wykorzystania podmuchu suszarki do uzyskania wielowymiarowego efektu koloryzacji - podkreśla Szymczak. Dzięki podmuchowi suszarki wydobywa się nadmiar włosów. Oczywiście wszystko przy zastosowaniu zimnego powietrza, które nie wpływa destrukcyjnie na włosy. Co ważne, metoda air touch może być wykonywana u wielu klientek. Na taką koloryzację mogą zdecydować się także kobiety w ciąży, ponieważ farbę nakłada się jedynie na łodygę włosa, przez co minimalizuje się jej kontakt ze skórą.